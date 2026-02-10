Κριστιάνο Ρονάλντο: Τέλος η απεργία - Επιστρέφει στους αγώνες της Αλ Νασρ

Οnsports Τeam

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επιστρέφει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με την Αλ Νασρ, αλλά το μέλλον του παραμένει αβέβαιο.

Τέλος στην απεργία που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές ημέρες - δεν έχει συμμετάσχει σε δύο αγώνες πορωταθλήματος με την Αλ-Νασρ - βάζει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, κλείνοντας με αυτό τον τρόπο ένα πολύκροτο σίριαλ που έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με την «A Bola» ο CR7 έχει ήδη ενημερώσει το σύλλογό του ότι επιστρέφει στη δράση, ενώ όπως μεταδόθηκε το όλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε αφορούσε καθυστερήσεις πληρωμών προς εργαζομένους του συλλόγου και στο… βάθος υπήρχε και η διαχείριση του PIF στο σαουδαραβικό ποδόσφαιρο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα αγωνιστεί ξανά με την Αλ Νασρ, βάζοντας έτσι τέλος στην απεργία δύο αγώνων που τον κράτησε εκτός ομάδας λόγω των ανωρέτω διαφωνιών, ενώ όπως σημειώνει η A Bola, «γίνεται κατανοητό ότι η διοίκηση της Αλ-Νασρ υπέκυψε στην πίεση του Πορτογάλου αστέρα και, τις τελευταίες ώρες, εξόφλησε όλες τις εκκρεμείς οφειλές προς τους εργαζομένους της.

Αυτή η κίνηση αλληλεγγύης από τον CR7 ήταν καθοριστική για να επιτευχθεί συμφωνία, αποδεικνύοντας ότι ο αρχηγός αγωνίστηκε και για την αξιοπρέπεια όσων εργάζονται καθημερινά στη σκιά της κορυφαίας ομάδας του Ριάντ».

Ετσι, εκτός απρόοπτου ο αρχηγός της Εθνικής Πορτογαλίας θα μπορεί να ταξιδέψει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο ο σύλλογος, στο Τουρκμενιστάν για τον αγώνα του Champions League Ασίας 2 που διεξάγεται την Τετάρτη (11/2), αν και πρόκειται για μια διοργάνωση στην οποία σπάνια αγωνίζεται λόγω του χαμηλού επιπέδου στην πρώτη φάση.

«Μαζί με τις διαφωνίες με το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο (PIF) σχετικά με την άνιση μεταχείριση των κορυφαίων συλλόγων της χώρας, προέκυψε ένας καθοριστικός παράγοντας που επηρέασε την απόφαση του αρχηγού: το κοινωνικό ζήτημα.

Ο Ρονάλντο, σε μια επίδειξη ηγεσίας που ξεπερνά τα όρια του αγωνιστικού χώρου, συμπεριέλαβε στη διαμαρτυρία του τις καθυστερήσεις στην καταβολή μισθών σε αρκετούς εργαζομένους και συνεργάτες του σαουδαραβικού συλλόγου», ανέφερε η A Bola.