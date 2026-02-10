NBA: Πανικός στο Χόρνετς – Πίστονς! Ένταση, γροθιές και τέσσερις αποβολές – Δείτε βίντεο

AP Photo/Nell Redmond

Οnsports Τeam

Μεγάλη ένταση σημειώθηκε στην αναμέτρηση των Σάρλοτ Χόρνετς με τους Ντιτρόιτ Πίστονς, με το επεισόδιο να οδηγεί στην αποβολή τεσσάρων παικτών από τους διαιτητές.

Η αφορμή δόθηκε έπειτα από ένα σκληρό φάουλ του Ντιαμπάτε πάνω στον Ντούρεν, με τον σέντερ των Πίστονς να αντιδρά έντονα, ζητώντας εξηγήσεις και απωθώντας με το χέρι στο πρόσωπο τον Γάλλο φόργουορντ.

Ο Ντιαμπάτε εξαγριώθηκε και επιχείρησε να χτυπήσει τον Ντούρεν, με ανθρώπους των Χόρνετς να παρεμβαίνουν προκειμένου να συγκρατήσουν τον 24χρονο φόργουορντ, ο οποίος βρισκόταν εκτός ελέγχου.

Στο επεισόδιο ενεπλάκησαν στη συνέχεια και άλλοι παίκτες, με τον Μάιλς Μπρίτζες να χτυπά τον Ντούρεν στο στήθος, ενώ ο Αϊζέια Στιούαρτ σηκώθηκε από τον πάγκο και ήρθε σε συμπλοκή με τον Μπρίτζες.

Μετά από εξέταση της φάσης μέσω βίντεο, οι διαιτητές αποφάσισαν την αποβολή τεσσάρων παικτών που πρωταγωνίστησαν στο επεισόδιο, με τα πνεύματα να ηρεμούν στη συνέχεια.