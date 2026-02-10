Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

NBA: Οι Μάτζικ έβαλαν τέλος στο νικηφόρο σερί των Μπακς – Τα αποτελέσματα κι οι βαθμολογίες
AP Photo/Kevin Kolczynski
Οnsports Τeam 10 Φεβρουαρίου 2026, 08:37
NBA

NBA: Οι Μάτζικ έβαλαν τέλος στο νικηφόρο σερί των Μπακς – Τα αποτελέσματα κι οι βαθμολογίες

Οι Μάτζικ επικράτησαν 118-99 των Μπακς, οι οποίοι ηττήθηκαν μετά από τρεις διαδοχικές νίκες – Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα της Τρίτης (10/02) στο NBA.

Τα «ελάφια» αγωνίστηκαν για ακόμη ένα παιχνίδι χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και παρουσίασαν εκ νέου κακή εικόνα, φτάνοντας τις 30 ήττες στη σεζόν, με το ρεκόρ τους να διαμορφώνεται στο 21-30.

Οι Μάτζικ επέβαλαν τον ρυθμό τους από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και προηγήθηκαν με 27-22 στο τέλος της πρώτης περιόδου. Οι Μπακς, ωστόσο, αντέδρασαν στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, επικράτησαν με επιμέρους σκορ 32-24 και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 54-51.

Η εικόνα άλλαξε εκ νέου στην τρίτη περίοδο, όπου οι γηπεδούχοι μπήκαν δυναμικά, σημείωσαν επιμέρους 36-20 κι όχι μόνο ανέτρεψαν την κατάσταση, αλλά απέκτησαν και διαφορά 13 πόντων (87-74) ενόψει της τελευταίας περιόδου.

Στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, οι Ορλάντο Μάτζικ διατήρησαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, κράτησαν σταθερά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα και έφτασαν στη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 28-24 και παραμένοντας σε τροχιά εισόδου στα playoffs.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Άντονι Μπλακ με 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ από πλευράς Μιλγουόκι ξεχώρισε ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, ο οποίος σημείωσε 28 πόντους, μοίρασε 7 ασίστ και μάζεψε 4 ριμπάουντ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απουσίασε για 15ο διαδοχικό παιχνίδι λόγω προβλήματος στη γάμπα, με τους Μιλγουόκι Μπακς να παρουσιάζονται εκ νέου χωρίς σταθερές λύσεις στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA

Χόρνετς-Πίστονς 104-110


Νετς-Μπουλς 123-115


Χιτ-Τζαζ 111-115


Μάτζικ-Μπακς 118-99


Τίμπεργουλβς-Χοκς 138-116


Πέλικανς-Κινγκς 120-94

Νάγκετς-Καβαλίερς 117-119

Oυόριορς-Γκρίζλις 114-113

Λέικερς-Θάντερ 110-119

Μπλέιζερς-Σίξερς 135-118

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

  1. Βοστώνη 34-19
  2. Νέα Υόρκη 34-19
  3. Τορόντο 32-22
  4. Φιλαδέλφεια 30-22
  5. Μπρούκλιν 15-37

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ντιτρόιτ 39-13
  2. Κλίβελαντ 33-21
  3. Σικάγο 24-30
  4. Μιλγουόκι 21-30
  5. Ιντιάνα 13-40

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ορλάντο 28-24
  2. Μαϊάμι 28-27
  3. Ατλάντα 26-29
  4. Σάρλοτ 25-29
  5. Ουάσινγκτον 14-38

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Οκλαχόμα Σίτι 41-13
  2. Ντένβερ 34-20
  3. Μινεσότα 33-22
  4. Πόρτλαντ 26-28
  5. Γιούτα 17-37

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

  1. Λ.Α. Λέικερς 32-20
  2. Φίνιξ 31-22
  3. Γκόλντεν Στέιτ 29-25
  4. Λ.Α. Κλίπερς 25-27
  5. Σακραμέντο 12-43

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Σαν Αντόνιο 36-16
  2. Χιούστον 32-19
  3. Μέμφις 20-32
  4. Ντάλας 19-33
  5. Νέα Ορλεάνη 15-40


Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Αυλαία στο Eurocup για τον Πανιώνιο
6 λεπτά πριν Αυλαία στο Eurocup για τον Πανιώνιο
EUROLEAGUE
Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: «Νέα πρόταση ετοιμάζει η Φενέρμπαχτσε»
12 λεπτά πριν Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: «Νέα πρόταση ετοιμάζει η Φενέρμπαχτσε»
ΜΠΑΣΚΕΤ
BCL: Η ΑΕΚ κυνηγάει την πρόκριση, η Καρδίτσα παίζει τα ρέστα της – Η ώρα και το κανάλι
17 λεπτά πριν BCL: Η ΑΕΚ κυνηγάει την πρόκριση, η Καρδίτσα παίζει τα ρέστα της – Η ώρα και το κανάλι
EUROLEAGUE
Πένθος για τον Εργκίν Αταμάν: «Έχασε» τη μητέρα του ο προπονητής του Παναθηναϊκού
23 λεπτά πριν Πένθος για τον Εργκίν Αταμάν: «Έχασε» τη μητέρα του ο προπονητής του Παναθηναϊκού
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved