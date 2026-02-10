NBA: Οι Μάτζικ έβαλαν τέλος στο νικηφόρο σερί των Μπακς – Τα αποτελέσματα κι οι βαθμολογίες

AP Photo/Kevin Kolczynski

Οnsports Τeam

Οι Μάτζικ επικράτησαν 118-99 των Μπακς, οι οποίοι ηττήθηκαν μετά από τρεις διαδοχικές νίκες – Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα της Τρίτης (10/02) στο NBA.

Τα «ελάφια» αγωνίστηκαν για ακόμη ένα παιχνίδι χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και παρουσίασαν εκ νέου κακή εικόνα, φτάνοντας τις 30 ήττες στη σεζόν, με το ρεκόρ τους να διαμορφώνεται στο 21-30.

Οι Μάτζικ επέβαλαν τον ρυθμό τους από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και προηγήθηκαν με 27-22 στο τέλος της πρώτης περιόδου. Οι Μπακς, ωστόσο, αντέδρασαν στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, επικράτησαν με επιμέρους σκορ 32-24 και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 54-51.

Η εικόνα άλλαξε εκ νέου στην τρίτη περίοδο, όπου οι γηπεδούχοι μπήκαν δυναμικά, σημείωσαν επιμέρους 36-20 κι όχι μόνο ανέτρεψαν την κατάσταση, αλλά απέκτησαν και διαφορά 13 πόντων (87-74) ενόψει της τελευταίας περιόδου.

Στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, οι Ορλάντο Μάτζικ διατήρησαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, κράτησαν σταθερά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα και έφτασαν στη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 28-24 και παραμένοντας σε τροχιά εισόδου στα playoffs.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Άντονι Μπλακ με 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ από πλευράς Μιλγουόκι ξεχώρισε ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, ο οποίος σημείωσε 28 πόντους, μοίρασε 7 ασίστ και μάζεψε 4 ριμπάουντ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απουσίασε για 15ο διαδοχικό παιχνίδι λόγω προβλήματος στη γάμπα, με τους Μιλγουόκι Μπακς να παρουσιάζονται εκ νέου χωρίς σταθερές λύσεις στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA

Χόρνετς-Πίστονς 104-110





Νετς-Μπουλς 123-115





Χιτ-Τζαζ 111-115





Μάτζικ-Μπακς 118-99





Τίμπεργουλβς-Χοκς 138-116





Πέλικανς-Κινγκς 120-94



Νάγκετς-Καβαλίερς 117-119

Oυόριορς-Γκρίζλις 114-113

Λέικερς-Θάντερ 110-119

Μπλέιζερς-Σίξερς 135-118