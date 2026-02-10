Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως την Παρασκευή - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

Οnsports Τeam

Η πρόγνωση του καιρού από τον Δημήτρη Ζιακόπουλο μέχρι και το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας

Βαρομετρικό χαμηλό που εντοπίζεται στο Νότιο Ιόνιο και κινείται ανατολικά αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα το επόμενο 24ωρο, φέρνοντας βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Βόρειες Σποράδες, τη Βόρεια Εύβοια, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος σε ανάρτησή του.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν έως 5 μποφόρ, ωστόσο στο Ανατολικό Αιγαίο θα ενισχυθούν φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, η οποία θα γίνει περισσότερο αισθητή στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα.

Την Τετάρτη (11/2) ο καιρός στη δυτική και τη νότια χώρα θα παραμείνει άστατος, με τοπικές βροχές που από τις βραδινές ώρες θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη Ελλάδα αναμένονται παροδικές νεφώσεις και λίγες ασθενείς, πρόσκαιρες βροχές. Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε δυτικούς – νοτιοδυτικούς, εντάσεως 4 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Όσον αφορά την εξέλιξη του καιρού, από την Πέμπτη προς την Παρασκευή (12-13/2) νέα διαταραχή που θα κινηθεί από τα δυτικά προς τα ανατολικά αναμένεται να προκαλέσει νέο κύμα βροχών και καταιγίδων. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στη Δυτική Ελλάδα, τη Θράκη, καθώς και σε ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί έως βορειοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.