LIVE Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ: Η μονομαχία του Telekom Center Athens για τη Euroleague
Onsports team 18 Δεκεμβρίου 2025, 21:00
EUROLEAGUE

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ, για την 17η αγωνιστική της Euroleague.

Να επενδύσει πάνω στον θρίαμβο της Κωνσταντινούπολης επί της Φενέρμπαχτσε θέλει το βράδυ της Πέμπτης (18/12, 21:15) ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποδέχεται την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ, στο Telekom Center Athens, για την 17η αγωνιστική της EuroLeague κι έχει την ευκαιρία να τη πλησιάσει σε απόσταση μιας νίκης.

Οι «πράσινοι», με τη ψυχολογία στα ύψη, μετά τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θέλουν να δυσαρεστήσουν έναν ακόμη πρώην «πράσινο», τον Δημήτρη Ιτούδη, ο οποίος επιστρέφει για πρώτη φορά ως τεχνικός των Ισραηλινών.

Το θετικό για τον Εργκίν Αταμάν είναι πως το πρόβλημα του Κώστα Σλούκα στο γόνατο δεν είναι κάτι σοβαρό και θα είναι διαθέσιμος για το ματς με τη Χάποελ, ενώ στις προπονήσεις επέστρεψε και ο Ρισόν Χολμς, ο οποίος, όμως, έμεινε εκτός δωδεκάδας.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ θα πάρει θέση στο παρκέ με ρεκόρ 12-4, ενώ ο Παναθηναϊκός με 10-6. Οι Ισραηλινοί προέρχονται από σημαντική νίκη, με 84-78 επί του Ερυθρού Αστέρα στην “Pais Arena” της Ιερουσαλήμ,

Στο Telekom Center Athens θα διεκδικήσουν την 4η διαδοχική νίκη τους μετά από αυτές επί των Βιλερμπάν, Βίρτους Μπολόνια και Ερυθρού Αστέρα. Τελευταία φορά στη Euroleague ηττήθηκαν στις 25 Νοεμβρίου, με έναν πόντο εντός έδρας, 74-75, από τη Ρεάλ Μαδρίτης, για την 13η αγωνιστική.

Διαιτητές του αγώνα Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ ορίστηκαν οι Εμίν Μογκούλκοτς (Τουρκία), Κάρλος Κορτές (Ισπανία) και Τόμας Μπισουέλ (Γαλλία).

