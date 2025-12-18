Παναθηναϊκός AKTOR -Χαποελ: Εκτός δωδεκάδας ο Χολμς

Eurokinissi Sports

Αν και ο Αμερικανός σέντερ πήρε μέρος στην χθεσινή προπόνηση ο Εργκίν Αταμάν αποφάσισε να μην τον συμπεριλάβει στην αποψινή δωδεκάδα!

Παράταση παίρνει η επιστροφή του Ρισόν Χόλμς στην αγωνιστική δράση καθώς ο Τούρκος κόουτς αποφάσισε να τον αφήσει εκτός αποστολής για το ματς με την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Αμερικανός σέντερ είναι εκτός από τις 28 Οκτωβρίου λόγω τραυματισμού στο γόνατο αλλά πλέον έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του και προπονείται κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα!

Ο Τούρκος τεχνικός όμως προτίμησε να μην τον ρίξει κατευθείαν στα βαθιά και σε έναν αγώνα με τόσο μεγάλο βαθμό δυσκολίας με την επιστροφή του να αναμένεται στο επόμενο παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος.

Αναλυτικά οι αποψινές δωδεκάδες:

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Οσμάν, Σλούκας, Τολιόπουλος, Γκραντ, Ναν, Ρογκαβόπουλος, Φαρίντ, Μήτογλου, Γιουρτσέβεν, Ερνανγκόμεθ.

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ιτούδης): Μότλει, Τζόουνς, Μπλάκνεϊ, Μπράιαντ, Ένις, Μάλκολμ, Οντιάσε, Μίτσιτς, Γουέινραίτ, Οτούρου, Μαντάρ, Γκινάτ.