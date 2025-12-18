Ομάδες

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 29 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
Οnsports Τeam 18 Δεκεμβρίου 2025, 18:29
BET

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ.

Την τελευταία εβδομάδα, από τις 9 έως τις 15 Δεκεμβρίου 2025, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 29 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα του ΟΠΑΠ στο Ρίολο Αχαΐας, επέλεξε το στοίχημα «Τελικό Αποτέλεσμα» & «Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες στο 1ο ημίχρονο» σε 5 αγώνες από τη La Liga, τη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, έπαιξε το σύστημα 3-4-5 και κέρδισε 16.012,79 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, στο ΣΚΟΡ 4, από την 4η ιπποδρομία του Greyville, ένας νικητής κέρδισε 2.608,17 ευρώ.



BASKET LEAGUE
ΑΕΚ: Σκληρή ανακοίνωση για την ποινή της ΔΕΑΒ - «Καίριο πλήγμα και πρωτιά στις τιμωρίες έδρας»
30 λεπτά πριν ΑΕΚ: Σκληρή ανακοίνωση για την ποινή της ΔΕΑΒ - «Καίριο πλήγμα και πρωτιά στις τιμωρίες έδρας»
SUPER LEAGUE
Super League: Κορυφαίο γκολ της αγωνιστικής του Ντέσερς
1 ώρα πριν Super League: Κορυφαίο γκολ της αγωνιστικής του Ντέσερς
CONFERENCE LEAGUE
Conference League, ΑΕΚ - Κραϊόβα: «Ξεχωριστός αγώνας, είμαστε σε καλή φόρμα», τονίζει ο Μαρίν
2 ώρες πριν Conference League, ΑΕΚ - Κραϊόβα: «Ξεχωριστός αγώνας, είμαστε σε καλή φόρμα», τονίζει ο Μαρίν
