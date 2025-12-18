Ομάδες

Ο Ντέσερς το κορυφαίο γκολ για τη 14η αγωνιστική
Οnsports Τeam 18 Δεκεμβρίου 2025, 16:02
Το γκολ που σημείωσε ο επιθετικός του Παναθηναϊκού, Σίρι Ντέσερς, στην αναμέτρηση με τον Βόλο αναδείχθηκε ως το κορυφαίο για την 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος. 

Στα πλαίσια της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε τον Βόλο και πήρε τη νίκη με 2-1, χάρη στα τέρματα των Σίριλ Ντέσερς και Τάσου Μπακασέτα.

Αυτό του Νιγηριανού επιθετικού μάλιστα ήταν ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς, με άψογο τελείωμα εκτός περιοχής στο «παραθυράκι» της εστίας, με αποτέλεσμα ο κόσμος να το αναδείξει ως το ομορφότερο της αγωνιστικής, με το εντυπωσιακό 43.12%.

Ακολούθησε το γκολ του Σαλσίδο με 25.98%, αυτό του Λιούμπισιτς με 20.79%, αυτό του Κωστή με 8.85% και τέλος αυτό του Λαγιούς με 1.26%.
 
Δείτε την σχετική ανάρτηση:
 


