Ευγενία Σαμαρά, Λάμπρος Φισφής και Βασίλης Μαυρογεωργίου στέλνουν μήνυμα γιορτινής προσφοράς
Onsports Team 18 Δεκεμβρίου 2025, 15:53
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ευγενία Σαμαρά, Λάμπρος Φισφής και Βασίλης Μαυρογεωργίου στέλνουν μήνυμα γιορτινής προσφοράς

Πραγματοποιούν παιδικές ευχές μέσα από τα Ευχοστολίδια και μας καλούν να κάνουμε το ίδιο

Η Ευγενία Σαμαρά, ο Βασίλης Μαυρογεωργίου και ο Λάμπρος Φισφής ενώνουν τις φωνές τους και μας θυμίζουν πως αυτές τις γιορτές η χαρά πολλαπλασιάζεται όταν τη μοιραζόμαστε. Με γιορτινή διάθεση και χαμόγελα, μας δείχνουν πώς μέσα από τα  Ευχοστολίδια του ΟΠΑΠ, μπορούμε να δώσουμε χαρά σε χιλιάδες παιδιά που έχουν ανάγκη.

Δείτε το βίντεο:

 

Κάθε παιδική ευχή γίνεται πράξη αγάπης μέσα από τα Ευχοστολίδια

Τα Ευχοστολίδια του ΟΠΑΠ, που έχουν γίνει πια χριστουγεννιάτικος θεσμός, μας καλούν να κάνουμε πραγματικότητα τις ευχές των παιδιών από τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και την Ένωση «Μαζί για το Παιδί», αγοράζοντάς τους τα δώρα που ονειρεύονται για τις γιορτές.

Εφέτος μάλιστα, ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, διπλασιάζει τη χαρά, πραγματοποιώντας ακόμη μία ευχή για κάθε μία που εκπληρώνουμε εμείς.

Οι ζωγραφιές με τις ευχές των παιδιών είναι διαθέσιμες στις εκθέσεις με τα Ευχοστολίδια στα εμπορικά κέντρα Golden Hall και The Mall Athens στην Αθήνα, στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη, καθώς μέσω της εφαρμογής «Ομάδα Προσφοράς ΟΠΑΠ».



