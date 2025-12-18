Παναθηναϊκός: «Πράσινη» εκστρατεία στη Βουδαπέστη - Διπλάσια τα αιτήματα για εισιτήριο

Onsports Team

Μεγάλη η επιθυμία του κόσμου του Παναθηναϊκού να βρεθεί στο πλευρό της ομάδας στο κρίσιμο ματς με τη Φερεντσβάρος για το Europa League.

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, αλλά το μυαλό των φιλάθλων του βρίσκεται ήδη στην κρίσιμη ευρωπαϊκή αναμέτρηση με την Φερεντσβάρος για τη League Phase του Europa League, αφού με τον τίτλο στο πρωτάθλημα να έχει χαθεί, η επιτυχία εκτός συνόρων είναι αυτό που τους έχει απομείνει.

Το Τριφύλλι θέλει τη νίκη σε αυτό το ματς (22 Γενάρη) στη Βουδαπέστη για να εξασφαλίσει την πρόκριση στα νοκ άουτ και να διατηρήσει μια ελπίδα εισόδου στην πρώτη 8άδα, ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής με τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ.

Σε αυτή τη σημαντική μάχη, ο Ράφα Μπενίτεθ και οι παίκτες του θα έχουν στο πλευρό τους και πλήθος κόσμου.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός διοργανώνει το πρώτο «πράσινο» τσάρτερ της χρονιάς, ενώ γενικότερα οι αιτήσεις για ένα εισιτήριο είναι διπλάσιες σε σχέση με τα εισιτήρια που έχει στη διάθεσή της η ομάδα.

Με τα έως τώρα δεδομένα, το Τριφύλλι αναμένεται να έχει περισσότερους από 1.000 φιλάθλους του στη Βουδαπέστη.