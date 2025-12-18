Ρόμα: Πιθανότατα χωρίς Τσιμίκα κόντρα στον Παναθηναϊκό

Onsports Team

Ο Κώστας Τσιμίκας είναι πιθανό να επιστρέψει στη Λίβερπουλ τον Γενάρη, ολοκληρώνοντας πρόωρα τον δανεισμό του στη Ρόμα.

Ο Κώστας Τσιμίκας μετακόμισε το περασμένο καλοκαίρι από την Λίβερπουλ στην Ρόμα με τη μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της σεζόν, ωστόσο όλα δείχνουν πως δεν θα παραμένει για πολύ ακόμα στην Ιταλία.

Ο διεθνής μπακ μετράει 11 συμμετοχές με τους τζαλορόσι σε όλες τις διοργανώσεις (7 για την Serie A), αλλά σύμφωνα με πολλά δημοσιεύματα, δεν έχει πείσει τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, με την “Corriere dello Sport” να αναφέρει την Πέμπτη (18/12) πως σκέφτεται να διακόψει τον Ιανουάριο τον δανεισμό του.

«Οι Τσιμίκας και Μπέιλι, και οι δύο δανεικοί, είναι πιθανό να φύγουν από τη Ρόμα τον Ιανουάριο για να επιστρέψουν στη Λίβερπουλ και την Άστον Βίλα, αντίστοιχα. Η απόφαση για τον τερματισμό των δανεισμών των δύο παικτών λέγεται πως οφείλεται σε τεχνικούς λόγους.

Πράγματι, αμφότεροι δεν έχουν πείσει τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, ο οποίος από την πλευρά του, τούς δίνει ολοένα και λιγότερο χρόνο παιχνιδιού. Μια πιθανή επιστροφή των Τσιμίκα και Μπέιλι στις ομάδες τους θα άνοιγε οικονομικές ευκαιρίες για νεοεισερχόμενους παίκτες.

Οι παίκτες που θα αποχωρήσουν επηρεάζουν άμεσα την Ρόμα αφού έτσι θα μπορέσει να μειώσει τον ισολογισμό της και να συγκεντρώσει κεφάλαια για νέες μεταγραφές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της, ειδικά ενόψει των σημαντικών αγωνων που ακολουθούν στη Serie A και στο Europa League», αναφέρει το ρεπορτάζ της “Corriere dello Sport”.

Κάτι τέτοιο φυσικά σημαίνει πως ο Τσιμίκας δεν θα έρθει ως αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.