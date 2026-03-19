Το Ιράν εκτέλεσε τον 19χρονο πρωταθλητή πάλης Σαλέχ Μοχαμαντί σε δημόσιο απαγχονισμό
Onsports Team 19 Μαρτίου 2026, 22:57
Ο νεαρός πρωταθλητής εκτελέστηκε δημόσια μαζί με άλλους δύο για τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου ενάντια στο καθεστώς

Με τον πόλεμο να συνεχίζεται και τους βομβαρδισμούς να μαίνονται, το καθεστώς του Ιράν εμμένει στην τακτική της καταστολής και της τρομοκράτησης, καθώς όπως έγινε γνωστό, την Πέμπτη εκτέλεσε με δημόσιο απαγχονισμό έναν 19χρονο παλαιστή, μαζί με δύο άλλα άτομα που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου.

Ο Σαλέχ Μοχαμάντι, ένα ανερχόμενο αστέρι από το Κομ, φέρεται να βασανίστηκε για να ομολογήσει το έγκλημα του πολέμου κατά του Θεού, με τον έφηβο να εκτελείται χωρίς δίκαιη δίκη, σύμφωνα με ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι απαγχονισμοί των τριών ανδρών ήταν οι πρώτες επίσημα ανακοινωθείσες εκτελέσεις που σχετίζονται με τις διαδηλώσεις που ξέσπασαν στο Ιράν στα τέλη Δεκεμβρίου

«Η εκτέλεσή του ήταν μια κατάφωρη πολιτική δολοφονία, μέρος του σχεδίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας να στοχοποιεί αθλητές για να συντρίψει τη διαφωνία και να τρομοκρατήσει την κοινωνία», δήλωσε στο Fox News ο Νίμα Φαρ, ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων και Ιρανός αθλητής μάχης που είναι ειδικός στην ελίτ της ιρανικής πάλης.

Κίνδυνος μαζικών εκτελέσεων 

Η Iran Human Rights (IHR) εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για τον κίνδυνο μαζικών εκτελέσεων διαδηλωτών και πολιτικών κρατουμένων στη σκιά του πολέμου.

Οι ιρανικές αρχές είχαν εκτελέσει την προηγούμενη μέρα τον Kouroush Keyvani, με διπλή ιρανο-σουηδική υπηκοότητα, με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ του Ισραήλ, σε έναν απαγχονισμό που καταδικάστηκε έντονα από τη Στοκχόλμη και την ΕΕ.

Το Πρακτορείο Ειδήσεων Ακτιβιστών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRANA) με έδρα τις ΗΠΑ έχει καταγράψει περισσότερες από 7.000 δολοφονίες, με τη συντριπτική πλειονότητα να είναι διαδηλωτές, ενώ προειδοποιεί ότι ο απολογισμός μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος.

 



