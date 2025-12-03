Ομάδες

LIVE Παναθηναϊκός - Κηφισιά: O αγώνας της Λεωφόρου για το Κύπελλο Ελλάδας
Ηλίας Λαλιώτης Ηλίας Λαλιώτης 03 Δεκεμβρίου 2025, 19:00
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Παναθηναϊκός

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Κηφισιά για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το απόγευμα της Τετάρτης (3/12, 19:30) την Κηφισιά, θέλοντας να βγάλει αντίδραση μετά την ήττα στο πρωτάθλημα από την ΑΕΚ και βλέπει το Κύπελλο ως τη μοναδική του ευκαιρία για τίτλο φέτος.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ήδη έκανε ζημιά στους «πράσινους» στη Super League και θέλει θετικό αποτέλεσμα για όσο το δυνατόν ψηλότερη κατάταξη.

Δείτε LIVE την αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Κηφισιά:

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025

Βόλος ΝΠΣ - Αιγάλεω 1931 6-0

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025

  • Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός 2-5
  • Μαρκό - Λεβαδειακός 1-3
  • Athens Kallithea - Καβάλα 2-1
  • ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος 0-1
  • Αστέρας AKTOR - Ηλιούπολη 5-0
  • ΑΕΚ - ΟΦΗ 2-0
  • 19:30 Παναθηναϊκός - Κηφισιά (Cosmote Sport 2HD)
  • 21:30 Άρης - ΠΑΟΚ (Cosmote Sport 1HD)

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου

  • 17:00 Ηρακλής - Παναιτωλικός (Cosmote Sport 1HD)

 


