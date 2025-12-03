LIVE Παναθηναϊκός - Κηφισιά: O αγώνας της Λεωφόρου για το Κύπελλο Ελλάδας
Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Κηφισιά για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας.
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το απόγευμα της Τετάρτης (3/12, 19:30) την Κηφισιά, θέλοντας να βγάλει αντίδραση μετά την ήττα στο πρωτάθλημα από την ΑΕΚ και βλέπει το Κύπελλο ως τη μοναδική του ευκαιρία για τίτλο φέτος.
Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ήδη έκανε ζημιά στους «πράσινους» στη Super League και θέλει θετικό αποτέλεσμα για όσο το δυνατόν ψηλότερη κατάταξη.
Δείτε LIVE την αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Κηφισιά:
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:
Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025
Βόλος ΝΠΣ - Αιγάλεω 1931 6-0
Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025
- Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός 2-5
- Μαρκό - Λεβαδειακός 1-3
- Athens Kallithea - Καβάλα 2-1
- ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος 0-1
- Αστέρας AKTOR - Ηλιούπολη 5-0
- ΑΕΚ - ΟΦΗ 2-0
- 19:30 Παναθηναϊκός - Κηφισιά (Cosmote Sport 2HD)
- 21:30 Άρης - ΠΑΟΚ (Cosmote Sport 1HD)
Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου
- 17:00 Ηρακλής - Παναιτωλικός (Cosmote Sport 1HD)
Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Η συγκινητική ανάρτηση για Βαζέχα, Μπασινά, Κυργιάκο και Λέτο
