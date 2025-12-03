Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Η συγκινητική ανάρτηση για Βαζέχα, Μπασινά, Κυργιάκο και Λέτο

Onsports Team

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έκανε μια ξεχωριστή ανάρτηση στα social media για τους Σεμπάστιαν Λέτο, Άγγελο Μπασινά, Κριστόφ Βαζέχα και Σωτήρη Κυργιάκο.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 19:30 την Κηφισιά, η οποία έχει σε διάφορα πόστα στις τάξεις της, ανθρώπους που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο Τριφύλλι.

Μάλιστα, πριν από την έναρξη του αγώνα, η «πράσινη» ΠΑΕ δημοσίευσε στα social media μια όμορφη φωτογραφία των τεσσάρων, σχολιάζοντας: «Ο πράσινος δεσμός δεν ξεθωριάζει ποτέ».

Το συγκεκριμένο μήνυμα αφορά τους Κριστόφ Βαζέχα, Άγγελο Μπασινά, Σωτήρη Κυργιάκο και Σεμπάστιαν Λέτο, που επιστρέφουν στη Λεωφόρο ως αντίπαλοι της ομάδας με την οποία συνδέθηκαν ως παίκτες.

Δείτε την ανάρτηση: