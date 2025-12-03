Ομάδες

Γιασικεβίτσιους: «Πάντα δύσκολο να παίζεις στον Πειραιά»
Onsports Team 03 Δεκεμβρίου 2025, 18:29
EUROLEAGUE

Γιασικεβίτσιους: «Πάντα δύσκολο να παίζεις στον Πειραιά»

Ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε μίλησε για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Η Φενέρμπαχτσε άρχισε άσχημα την Euroleague, αλλά βρήκε τα πατήματά της και μετρά πλέον πέντε σερί νίκες. Στο ΣΕΦ θα ψάξει το 6Χ6 κόντρα στον Ολυμπιακό, στο ματς της 14ης αγωνιστικής. Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ξέρει πως θα είναι δύσκολο.

Ο προπονητής των Τούρκων, δήλωσε για το ματς:

«Θα παίξουμε απέναντι σε μια ομάδα που στοχεύει στις υψηλότερες επιτυχίες στο πρωτάθλημα. Το να παίζεις στον Πειραιά είναι πάντα δύσκολο.

Πρέπει να επικεντρωθούμε στο να σταματήσουμε την κίνηση της μπάλας και το ομαδικό τους παιχνίδι και πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη προσοχή σε παίκτες όπως οι Μιλουτίνοφ, Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ, οι οποίοι κάνουν μια εξαιρετική σεζόν.

Από την πλευρά του ο Ντέβον Χολ, σχολίασε:

«Ειλικρινά, θα παίξουμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ότι θα υπάρχει μια ωραία ατμόσφαιρα. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα φέρουμε σωματική δύναμη στο παιχνίδι. Η ψυχραιμία, το σκληρό/φυσικό παιχνίδι και η υπομονή θα είναι σημαντικά για εμάς στον δρόμο προς τη νίκη».



