Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Με Μαντσίνι η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ

Onsports Team

Παναθηναϊκός - Κηφισιά : Δείτε τις επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για την ενδεκάδα του ματς Κυπέλλου.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά στη Λεωφόρο, θέλοντας να βγάλει αντίδραση μετά την ήττα στο πρωτάθλημα από την ΑΕΚ και βλέπει το Κύπελλο ως τη μοναδική του φετινή ευκαιρία για τίτλο.

Ο Ράφα Μπενίτεθ πραγματοποιεί αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα, όπως αναμενόταν, έχοντας κάποιες απουσίες, αλλά και δίνοντας ανάσες σε παίκτες που έχουν σερί παιχνίδια στα πόδια τους.

Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Κότσαρης, με τους Ίνγκασον και Φικάι κεντρικό αμυντικό δίδυμο και τους Κώτσιρα, Μλαντένοβιτς στα άκρα. Στη μεσαία γραμμή θα είναι οι Τσέριν, Μπρέγκου και Μπακασέτας, με τους Μαντσίνι και Τζούρισιτς στα άκρα της επίθεσης και τον Μπάντοβιτς στην κορυφή.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Κότσαρης, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Φικάι, Μλαντένοβιτς, Τσέριν, Μπρέγκου, Μπακασέτας, Μαντσίνι, Τζούρισιτς, Πάντοβιτς.