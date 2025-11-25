Αμορίμ: «Μακάρι να τσακώνονταν και οι δικοί μου παίκτες»

Οnsports Τeam

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν κατάφερε να πάρει το εντός έδρας τρίποντο ούτε κόντρα στην Έβερτον των 10 παικτών, με τον Ρούμπεν Αμορίμ να μην κρύβει την απογοήτευση και τον προβληματισμό του.

Φανερά προβληματισμένος ο Ρούμπεν Αμορίμ από τη νέα γκέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την ήττα από την Έβερτον των 10 παικτών.

Ο τσακωμός των Γκέιγ και Κιν που κατέληξε στην χειροδικία του πρώτου και την αποβολή του, έδωσε το δικαίωμα στους «κόκκινους διάβολους» να αγωνιστούν με παίκτη παραπάνω για περίπου 80 λεπτά αλλά και πάλι δεν κατάφεραν να πάρουν την νίκη.

«Είμαι απογοητευμένος και εκνευρισμένος. Όταν παίζεις για 80 λεπτά με παίκτη παραπάνω, πρέπει να κερδίσεις. Όμως ήταν καλύτεροι και αξίζαμε να χάσουμε», δήλωσε φανερά προβληματισμένος ο Ρούμπεν Αμορίμ μετά το ματς. «Δεν είμαστε ούτε καν κοντά στο σημείο που θα έπρεπε.

Έχουμε πολλά να κάνουμε. Πρέπει να είμαστε τέλειοι για να κερδίσουμε παιχνίδια και δεν ήμασταν τέλειοι. Το κοινό μάς στήριζε για να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα μπροστά και δεν ήμασταν έτοιμοι. Τις πέντε τελευταίες εβδομάδες, όλοι επαινούν την εξέλιξή μας, αλλά εγώ επιμένω πως απέχουμε πολύ από το πού πρέπει να βρίσκεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι παίκτες προσπαθούν, αλλά πρέπει να γίνουμε καλύτεροι».

Μάλιστα, στη συνέχεια, ο Αμορίν ρωτήθηκε για το περιστατικό μεταξύ των παικτών της Έβερτον και έδωσε μία απάντηση που θα συζητηθεί. «Δεν είναι κακό να τσακώνονται οι παίκτες. Δεν σημαίνει πως δεν γουστάρει ο ένας τον άλλο. Όταν τσακώνεσαι επειδή έγινε ένα λάθος και πλήττεται η ομάδα, είναι καλό πράγμα. Μακάρι και οι δικοί μου παίκτες να τσακώνονταν όταν χάναμε την μπάλα», ανέφερε.