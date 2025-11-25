Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Αμορίμ: «Μακάρι να τσακώνονταν και οι δικοί μου παίκτες»
Οnsports Τeam 25 Νοεμβρίου 2025, 10:40
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αμορίμ: «Μακάρι να τσακώνονταν και οι δικοί μου παίκτες»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν κατάφερε να πάρει το εντός έδρας τρίποντο ούτε κόντρα στην Έβερτον των 10 παικτών, με τον Ρούμπεν Αμορίμ να μην κρύβει την απογοήτευση και τον προβληματισμό του.

Φανερά προβληματισμένος ο Ρούμπεν Αμορίμ από τη νέα γκέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την ήττα από την Έβερτον των 10 παικτών.

Ο τσακωμός των Γκέιγ και Κιν που κατέληξε στην χειροδικία του πρώτου και την αποβολή του, έδωσε το δικαίωμα στους «κόκκινους διάβολους» να αγωνιστούν με παίκτη παραπάνω για περίπου 80 λεπτά αλλά και πάλι δεν κατάφεραν να πάρουν την νίκη.

«Είμαι απογοητευμένος και εκνευρισμένος. Όταν παίζεις για 80 λεπτά με παίκτη παραπάνω, πρέπει να κερδίσεις. Όμως ήταν καλύτεροι και αξίζαμε να χάσουμε», δήλωσε φανερά προβληματισμένος ο Ρούμπεν Αμορίμ μετά το ματς. «Δεν είμαστε ούτε καν κοντά στο σημείο που θα έπρεπε.

Έχουμε πολλά να κάνουμε. Πρέπει να είμαστε τέλειοι για να κερδίσουμε παιχνίδια και δεν ήμασταν τέλειοι. Το κοινό μάς στήριζε για να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα μπροστά και δεν ήμασταν έτοιμοι. Τις πέντε τελευταίες εβδομάδες, όλοι επαινούν την εξέλιξή μας, αλλά εγώ επιμένω πως απέχουμε πολύ από το πού πρέπει να βρίσκεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι παίκτες προσπαθούν, αλλά πρέπει να γίνουμε καλύτεροι».

Μάλιστα, στη συνέχεια, ο Αμορίν ρωτήθηκε για το περιστατικό μεταξύ των παικτών της Έβερτον και έδωσε μία απάντηση που θα συζητηθεί.  «Δεν είναι κακό να τσακώνονται οι παίκτες. Δεν σημαίνει πως δεν γουστάρει ο ένας τον άλλο. Όταν τσακώνεσαι επειδή έγινε ένα λάθος και πλήττεται η ομάδα, είναι καλό πράγμα. Μακάρι και οι δικοί μου παίκτες να τσακώνονταν όταν χάναμε την μπάλα», ανέφερε.



Ροή ειδήσεων

BET
Μεγάλα ματς στο Champions League με ενισχυμένες αποδόσεις και Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα
20 λεπτά πριν Μεγάλα ματς στο Champions League με ενισχυμένες αποδόσεις και Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα
CHAMPIONS LEAGUE
Ολυμπιακός - Ρεάλ: «Νοσοκομείο» οι Μαδριλένοι - Ταξιδεύουν με έξι βασικές απουσίες
53 λεπτά πριν Ολυμπιακός - Ρεάλ: «Νοσοκομείο» οι Μαδριλένοι - Ταξιδεύουν με έξι βασικές απουσίες
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν: «Στηρίζουμε μόνο με τη φωνή μας»
53 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν: «Στηρίζουμε μόνο με τη φωνή μας»
EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός: Στο μυαλό του Ράφα Μπενίτεθ
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: Στο μυαλό του Ράφα Μπενίτεθ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved