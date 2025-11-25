Ομάδες

Οι διαιτητές στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ
Οnsports Τeam 25 Νοεμβρίου 2025, 12:05
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΑΕΚ / ΠΑΟΚ

Οι διαιτητές στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ

Ένας Γερμανός κι ένας Άγγλος θα σφυρίξουν στις αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, αντίστοιχα.

Ο Γερμανός διαιτητής, Σάσα Στέγκεμαν, ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει στην αναμέτρηση της Τούμπας μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Μπραν, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League (27/11, 19:45).

Ο 40χρονος διεθνής διαιτητής, της Α' κατηγορίας της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας, θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Κρίστοφ Γκιουντς και Μάρκο Ακμέλερ, τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Φλόριαν Μπατστνούμπερ, ενώ στο VAR θα είναι οι επίσης Γερμανοί Πασκάλ Μέλερ και Μπέντζαμιν Κόρτους.

Επιπρόσθετα, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League η ΑΕΚ θα ταξιδέψει στη Φλωρεντία για να παίξει κόντρα στη Φιορεντίνα (27/11, 19:45) και την αναμέτρηση στο «Αρτέμιο Φράνκι» θα διευθύνει ο Αγγλος, Ρόμπερτ Τζόουνς.

Ο 38χρονος διαιτητής θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Νιλ Ντέιβς και Γουέιντ Σμιθ, 4ος ο Τόνι Χάρινγκτον, ενώ στο VAR ορίστηκε ο Ντάρεν Ίνγκλαντ με βοηθό τον Τζέιμς Μπελ.



