Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς: Ιταλός διαιτητής με... δυσάρεστο παρελθόν στο ΟΑΚΑ
Οnsports Τeam 25 Νοεμβρίου 2025, 11:56
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς: Ιταλός διαιτητής με... δυσάρεστο παρελθόν στο ΟΑΚΑ

Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς: Ο Σιμόνε Σότσα ορίστηκε στο κρίσιμο παιχνίδι για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Ιταλός διαιτητής Σιμόνε Σότσα θα διευθύνει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Στουρμ Γκρατς για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Σότσα ανήκει στην πρώτη κατηγορία της UEFA και έχει σφυρίξει δύο ακόμα φορές σε αγώνες του Τριφυλλιού, που δεν είχαν θετικό αποτέλεσμα.

Συγκεκριμένα, το περασμένο καλοκαίρι διεύθυνε το Ρέιντζερς-Παναθηναϊκός 1-1 για τα προκριματικά του Champions League, που σήμανε τον αποκλεισμό των «πράσινων», ενώ παλιότερα είχε σφυρίξει και στο ελληνικό πρωτάθλημα, το Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 1-2 το 2023.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Νταβίντε Ιμπεριάλε, Καλέντ Μπάρι, 4ος ο Λούκα Τσουφέρλι και στο VAR οι Βαλέριο Μαρίνι, Ντανιέλε Ντοβέρι.



