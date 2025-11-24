Ομάδες

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Έβερτον: Δεν ξανάγινε! Χτύπησε συμπαίκτη του και αποβλήθηκε - Βίντεο
Οnsports Τeam 24 Νοεμβρίου 2025, 22:25
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Έβερτον / Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Έβερτον: Δεν ξανάγινε! Χτύπησε συμπαίκτη του και αποβλήθηκε - Βίντεο

Πρωτοφανές περιστατικό στο Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Έβερτον με παίκτη των φιλοξενούμενων να αποβάλλεται για χτύπημα σε συμπαίκτη του.  

Ένα αδιανόητο περιστατικό έλαβε χώρα στη διάρκεια της αναμέτρησης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Έβερτον, με αρνητικούς πρωταγωνιστές δύο ποδοσφαιριστές των «ζαχαρωτών».

Συγκεκριμένα, στο 13ο λεπτό, οι παίκτες της Έβερτον έχασαν το μαρκάρισμα του Μπρούνο Φερνάντες, με τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό να απειλεί με σουτ, κάτι που έκανε έξαλλο τον Γκάνα Γκέιγ.

Ο χαφ της Έβερτον σε έξαλλη κατάσταση επιτέθηκε στον συμπαίκτη του, Μάικλ Κιν, ο οποίος τον έσπρωξε, με τον Σενεγαλέζο να... χαστουκίζει τον συμπαίκτη του και τον διαιτητή της αναμέτρησης να του δείχνει δικαιολογημένα απευθείας κόκκινη!

Οι συμπαίκτες των δύο ποδοσφαιριστών έσπευσαν να τους χωρίσουν, με τον Γκέιγ να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο σε έξαλλη κατάσταση έχοντας αφήσει την ομάδα του με 10 παίκτες...

ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΣΥΜΒΑΝ:

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


