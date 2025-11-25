Σέρβικα ΜΜΕ: «Τζαμπάρι ήρθε η ώρα σου»

Οnsports Τeam

Η Παρτιζάν βρίσκεται στην Αθήνα και ψάχνει μια νέα αρχή στο Telekom Center Athens, με τους Σέρβους να περιμένουν τον Τζαμπάρι Πάρκερ να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και να δικαιολογήσει τη μεταγραφή του.

Ο Παναθηναϊκός απόψε υποδέχεται την Παρτιζάν στο Telekom Center Athens και θέλει να εκμεταλλευτεί το θετικό momentum, παρά τα πολλά αγωνιστικά προβλήματα, προκειμένου να προσθέσει μία ακόμα νίκη στο ενεργητικό του, να διευρύνει ακόμα περισσότερο το σερί του και παράλληλα να ανέβει ακόμα πιο ψηλά στην κατάταξη της βαθμολογίας.

Τη στιγμή που οι «πράσινοι» δείχνουν να βρίσκονται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, οι της Παρτιζάν διανύουν αγωνιστική κρίση. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς «μετράει» 6 ήττες στα τελευταία 7 παιχνίδια της (τελευταία νίκη αρχές του μήνα κόντρα στην Μονακό του Βασίλη Σπανούλη με 78-76) και ψάχνει έναν τρόπο για να αντιδράσει.

Ένας από τους λόγους που η Παρτιζάν δεν έχει καταφέρει να βρει τρόπο να παίξει το μπάσκετ που ανταποκρίνεται στο μπασκετικό ταλέντο των παικτών της, είναι τα αγωνιστικά προβλήματα, αλλά και η κακή απόδοση του Τζαμπάρι Πάρκερ. Ο Αμερικανός πήρε μεταγραφή στην ομάδα του Βελιγραδίου με σκοπό να πάρει την ομάδα από το χέρι και να την «οδηγήσει», χωρίς όμως να τα έχει καταφέρει. Και τώρα οι Σέρβοι, μέσω δημοσιευμάτων, θεωρούν πως… ήρθε η ώρα του να δώσει λύσεις στην ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, παρά το γεγονός πως, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, η Παρτιζάν αγωνίζεται κόντρα στην καλύτερη και πιο ακριβή ομάδα της Ευρώπης.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Mozzart Sport

«Είναι στο χέρι του Τζαμπάρι Πάρκερ να προσπαθήσει να φέρει τη νίκη στους ασπρόμαυρους και στην Ευρωλίγκα, και ο αντίπαλος είναι ο Παναθηναϊκός στον 13ο γύρο.

Στον 13ο γύρο της Ευρωλίγκας, η Παρτιζάν αντιμετωπίζει έναν από τους πιο δύσκολους εκτός έδρας αγώνες της σεζόν, μια μονομαχία εναντίον του Παναθηναϊκού στην Αθήνα.

Η μονομαχία εναντίον μιας ομάδας που θέλει να παλέψει ξανά για την κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι ευπρόσδεκτη σε μια εποχή που οι ασπρόμαυροι περνούν μια δύσκολη περίοδο, που χαρακτηρίζεται από μια σειρά ηττών, προβληματική φόρμα και πολλά ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με την απόδοση της πιο δυνατής ενίσχυσης του καλοκαιριού - του Τζαμπάρι Πάρκερ .

Ωστόσο, μετά από πολύ καιρό, οι οπαδοί της Παρτιζάν έχουν λόγο να αισιοδοξούν, επειδή ο Αμερικανός ακραίος σέντερ έπαιξε επιτέλους ένα παιχνίδι αντάξιο του NBA, έστω και στο πρωτάθλημα ABA, αλλά ακόμη και αυτή η λάμψη θα μπορούσε να είναι μια ένδειξη για κάτι καλό.

Ο Πάρκερ ήρθε ως ένας παίκτης που θα έπρεπε να είναι ένας από τους στυλοβάτες, κάποιος που θα φέρει ποιότητα, εμπειρία και σταθερότητα στην επίθεση. Η πρώην δεύτερη επιλογή του ντραφτ του NBA αντιπροσώπευε τόσο την εμπορική όσο και την αθλητική υπογραφή του καλοκαιριού, αλλά τους πρώτους δύο μήνες της σεζόν μετατράπηκε στο μεγαλύτερο δίλημμα στη σύνθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς . Αδύναμα παιχνίδια, μεγάλα διαστήματα χωρίς επιθετική απόδοση, προβλήματα προσαρμογής στο νέο σύστημα, ακόμη και μυστηριώδεις απουσίες λόγω τραυματισμού, όλα αυτά οδήγησαν στη διαμόρφωση μιας αφήγησης γύρω από τον Πάρκερ για μια αποτυχία, ίσως τη μεγαλύτερη στην εποχή της Παρτιζάν υπό την καθοδήγηση του Ζοτς .

Ο Ομπράντοβιτς τον περίμενε υπομονετικά, οι οπαδοί ήλπιζαν ότι θα πετύχαινε, αλλά οι 12 αγωνιστικές της Ευρωλίγκας έφεραν περισσότερη απογοήτευση παρά χαρά. Η ποιότητα του Πάρκερ φάνηκε σε στιγμές, σε κάποιες ενέργειες, σε κάποιες κινήσεις, αλλά όχι στη συνέχεια που πρέπει να έχει ο ηγέτης της ομάδας. Οι αμφιβολίες αυξήθηκαν, ειδικά επειδή η Παρτιζάν έπεσε σε μια σειρά από κακά αποτελέσματα και αυτή τη στιγμή έχει μια απόδοση τεσσάρων νικών και οκτώ ηττών, πολύ κάτω από κάθε προσδοκία και φιλοδοξία.

Και μετά συνέβη το ματς με την Στουντένσκι. Ο αγώνας στην ABA League, ο οποίος στα χαρτιά μπορεί να μην είναι ο πιο απαιτητικός από άποψη ανταγωνισμού, αλλά αποτέλεσε μια ευκαιρία, ίσως την τελευταία, για τον Πάρκερ να δείξει ότι δεν είναι ένας παίκτης που θα ξεχαστεί για μια σεζόν. Με 28 πόντους, μια επίδειξη ευελιξίας στην επίθεση, μια ενέργεια που δεν είχε εμφανιστεί σε ασπρόμαυρο επίπεδο εδώ και μήνες και μια αυτοπεποίθηση που φάνηκε να επιστρέφει από τη μια μέρα στην άλλη, ο Τζαμπάρι έπαιξε ένα παιχνίδι που ξεσήκωσε τους οπαδούς και έδωσε ελπίδα ότι τα ζάρια μπορεί τελικά να αρχίσουν να ευθυγραμμίζονται.

''Πρέπει να χτίζω πάνω σε αυτό, όχι να είμαι ικανοποιημένος. Πάντα περιμένω περισσότερα από τον εαυτό μου. Όλα καταλήγουν στην προπόνηση, την επανάληψη και το να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό'', είπε πριν το ματς με τον Παναθηναϊκό.

Το επόμενο εμπόδιο είναι ίσως το πιο δύσκολο που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει: τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα. Δεν χρειάζεται να σπαταλήσουμε πολλά λόγια για το πρότζεκτ του Εργκίν Αταμάν. Απολύτως η πιο ακριβή ομάδα στην Ευρώπη, με ποιότητα σε όλες τις θέσεις, και φυσικά ο Κέντρικ Ναν ξεχωρίζει . Ομολογουμένως, ούτε η Παναθηναϊκός είναι χωρίς προβλήματα. Όλα αυτά θα μπορούσαν να ανοίξουν ακόμη περισσότερο χώρο για τον Τζαμπάρι , αλλά και να αυξήσουν την προσοχή, επειδή ένας άνθρωπος έφτασε στην Αθήνα που φάνηκε να θέτει σε λειτουργία ολόκληρο το μηχανισμό στην ομάδα του προπονητή Αταμάν .

Φυσικά εννοούμε τον έμπειρο Κένεθ Φαρίντ . Ένας πρώην παίκτης του NBA που παίζει με ενέργεια και τώρα Παναθηναϊκός θεωρείται ξανά μια ομάδα που μπορεί να φτάσει στην κορυφή της διοργάνωσης.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλο φαβορί σε αυτό το παιχνίδι λόγω όλων όσων έδειξε στο προηγούμενο διάστημα, αλλά αν τυχόν ο Τζαμπάρι λάμψει ξανά, οι Ντουέιν Ουάσινγκτον και Στέρλινγκ Μπράουν το στέλνουν με τον σωστό τρόπο... Τα θαύματα είναι δυνατά»