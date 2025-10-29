LIVE η 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

onsports team

Παρακολουθήστε και σχολιάστε την εξέλιξη των αναμετρήσεων για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Το απόγευμα της Τρίτης (28/10) ο ΟΦΗ έκανε το 3Χ3 στον δεύτερο τη τάξει θεσμό του ελληνικού ποδοσφαίρου, τη στιγμή που Παναιτωλικός και Κηφισιά πήραν τις πρώτες τους νίκες, στην πρώτη ημέρα της 3ης αγωνιστικής της League Phase.

Μία μέρα αργότερα, την Τετάρτη (29/10) θα διεξαχθεί το κυρίως… μενού, μια και το πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι παιχνίδια. Αναμφίβολα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στο ματς του Ατρόμητου με τον Παναθηναϊκό στο Περιστέρι. Οι γηπεδούχοι μετρούν 4 βαθμούς στις πρώτες δύο αγωνιστικές, ενώ οι «πράσινοι» έχουν συγκεντρώσει 3 βαθμούς σε μία αγωνιστική, αφού δεν πήραν μέρος στην 2η στροφή, ελέω των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων.

Παρακολουθήστε και σχολιάστε την εξέλιξη των αναμετρήσεων της ημέρας για το Κύπελλο Ελλάδας:

Συνοπτικά, το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας:

Τρίτη 28 Οκτωβρίου

ΟΦΗ - Ηρακλής 3-1

Παναιτωλικός - Ελλάς Σύρου 4-1

Κηφισιά - Athens Kallithea FC 2-1

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου