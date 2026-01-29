Ομάδες

Στο πλευρό του ΠΑΟΚ οι οργανωμένοι της Λυών
Οnsports Τeam 29 Ιανουαρίου 2026, 12:10
EUROPA LEAGUE / ΠΑΟΚ

Στο πλευρό του ΠΑΟΚ οι οργανωμένοι της Λυών

Ενέργειες για να τιμήσουν την μνήμη των επτά φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν την ζωή τους ετοιμάζουν οι οργανωμένοι οπαδοί της Λυών

Ο ΠΑΟΚ καλείται απόψε να δώσει ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδι της ιστορίας του, καθώς απέναντι στη Λυών η σκιά των 7 αδικοχαμένων οπαδών του θα πλανάται πάνω από τα κεφάλια των παικτών του Ραζβάν Λουτσέσκου. 

Πολλοί από τους φίλους του ΠΑΟΚ που είχαν ξεκινήσει για να δώσουν το παρών στην αποψινή αναμέτρηση, μετά το τραγικό συμβάν, αποφάσισαν να επιστρέψουν στη βάση τους, μη μπορώντας κανένας να αντέξει το βάρος αυτής της τραγωδίας. 

Αυτό όμως δε συμβαίνει μόνο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ ή όλων των Ελλήνων που βιώνουν αυτή την κατάσταση τα τελευταία εικοσιτετράωρα, αλλά και με τους οπαδούς της Λυών οι οποίοι έχουν ετοιμάσει ενέργειες προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη των 7 οπαδών που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία. 

 



