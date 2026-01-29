EuroLeague: Πρόστιμο για… γέλια για όσα έγιναν στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό

Οnsports Τeam

Η διοργανώτρια Αρχή τιμώρησε με 12.000 ευρώ την ομάδα του Ισραήλ για τα όσα έγιναν στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Τα όσα τραγικά και άκρως δυσφημιστικά για το ίδιο το προϊόν συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα εκτός αλλά και εντός του γηπέδου της Μακάμπι, πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά το τέλος του αγώνα της ομάδας του Τελ Αβίβ με τον Παναθηναϊκό φαίνεται πως δεν ανησύχησαν ιδιαίτερα τους επικεφαλής της EuroLeague.

Την προηγούμενη εβδομάδα στην αναμέτρηση Μακάμπι - Παναθηναϊκός, πάνω από 300 άτομα περίμεναν με άγριες διαθέσεις την αποστολή του Παναθηναϊκού στο γήπεδο καθυβρίζοντας με χυδαίο τρόπο τον προπονητής της ομάδας του "τριφυλλιού". Αυτό με την ανοχή της Αστυνομίας, της ομάδας αλλά και της διοργανώτριας Αρχής που επέτρεψε στα άτομα αυτά να βρίσκονται στον χώρο αυτό χωρίς να έχουν κανένα δικαίωμα.

Το ίδιο σκηνικό συνεχίστηκε και καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και μετά το τέλος του, όταν η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχωρούσε από το γήπεδο, με τους οπαδούς της Μακάμπι να επιτίθενται λεκτικά στον Εργκίν Αταμάν.

Η... ευαίσθητη κατά τα άλλα σε τέτοια θέματα EuroLeague, ανακοίνωσε πως για όλους τους παραπάνω λόγους επιβάλλει πρόστιμο 12.000 ευρώ στη Μακάμπι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε την ακόλουθη πειθαρχική απόφαση σχετικά με περιστατικά που σημειώθηκαν στην 24η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague 2025-26

24η αγωνιστική

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 12.000 ευρώ για τα προσβλητικά συνθήματα που εκτέλεσαν οι οπαδοί της κατά τη διάρκεια του αγώνα Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός AKTOR, σύμφωνα με το Άρθρο 29.2.στ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball”.