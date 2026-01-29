ΠΑΟΚ: Το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου της Τιμισοάρα για τους τρεις τραυματίες

Οnsports Τeam

Επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν εξέδωσε το νοσοκομείο της Τιμισοάρα για την κατάσταση των τριών τραυματιών που επέζησαν από το φρικτό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Με επίσημη τοποθέτηση του, το νοσοκομείο χαρακτήρισε σταθερή την κατάσταση των δύο εκ των τριών τραυματιών του δυστυχήματος που «βύθισε» στο πένθος την οικογένεια του Δικεφάλου, επιβεβαιώνοντας την αεροδιακομιδή τους στην Ελλάδα.

Αναλυτικά το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου της Τιμισοάρα:

«Στην περίπτωση του ασθενούς που διαγνώστηκε με κάταγμα της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, η μαγνητική τομογραφία αποκάλυψε σημαντικό οίδημα του νωτιαίου μυελού, χωρίς κλινικές νευρολογικές εκδηλώσεις (παρέση ή παράλυση).

Δεδομένου του κινδύνου πιθανής νευρολογικής βλάβης, η ιατρική ομάδα αποφάσισε να πραγματοποιήσει επείγουσα χειρουργική επέμβαση, που συνίστατο σε αποσυμπίεση του νωτιαίου μυελού και σταθεροποίηση της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, υπό γενική αναισθησία. Η χειρουργική επέμβαση πραγματοποιήθηκε χωρίς επιπλοκές.

Ο ασθενής βρίσκεται επί του παρόντος σε μετεγχειρητική περίοδο, υπό νάρκωση, διασωληνωμένος και σε μηχανική αναπνοή, με σταθερά ζωτικά σημεία. Βρίσκεται υπό παρακολούθηση.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η μεταφορά αυτού του ασθενούς δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα, η απόφαση αυτή λαμβάνεται αποκλειστικά για λόγους ασφάλειας και υγείας του.

Οι άλλοι δύο ασθενείς έχουν επανεκτιμηθεί, βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση και στις 10:00 π.μ. μεταφέρθηκαν στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα για να τους παραλάβει ιατρικό αεροπλάνο που θα τους μεταφέρει στην Ελλάδα».