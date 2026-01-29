Ομάδες

Πάρτι «πράσινων» και Ρωμαίων στη Λεωφόρο (vid)
Οnsports Τeam 29 Ιανουαρίου 2026, 12:53
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός / Ρόμα

Οι Ιταλοί που βρίσκονται στην Αθήνα για το ματς με τον Παναθηναϊκό έδωσαν ραντεβού με τους  φίλους του «τριφυλλιού» στη Λεωφόρο και έστησαν το δικό τους πάρτι.

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού και της Ρόμα είναι αδελφοποιημένοι και η έλευση των "τζιαλορόσι" στην Αθήνα έδωσε την ευκαιρία για να στηθεί ένα "πάρτι" έξω από το γήπεδο της Λεωφόρου.

Ευκαιρία ήταν και δεν ήταν άφησαν να πάει χαμένη. 

Οι οπαδοί του Τριφυλλιού είναι γνωστό πως διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις με εκείνες της Ρόμα και η έλευσή τους στην Αθήνα έδωσε την ευκαιρία για να περάσουν μαζί το βράδυ της Τετάρτης (28/1), με τραγούδαι και συνθήματα έξω από τη Λεωφόρο. 



