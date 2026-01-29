ΠΑΟΚ, Ρουμανία: Στην Ελλάδα οι δύο από τους τρεις επιζώντες

Οnsports Τeam

Ολοκληρώθηκε Ολοκληρώθηκε η αεροδιακομιδή των δύο εκ των τριών τραυματιών του πολύνεκρου δυστυχήματος στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή επτά οπαδών του ΠΑΟΚ.

Στην Ελλάδα βρίσκονται και πάλι οι δύο από τους τρεις οπαδούς οι οποίοι κατάφεραν να επιβιώσουν έπειτα από το τρομακτικό δυστύχημα στη Ρουμανία, που στοίχισε τη ζωή σε 7 νεαρούς φίλους του ΠΑΟΚ.

Νωρίς το πρωί ξεκίνησε η αεροδιακομιδή τους από τη Ρουμανία και πριν από λίγο ολοκληρώθηκε με το αεροσκάφος να προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη.

Οι δύο τραυματίες οποίοι έφτασαν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» συνοδεία ανθρώπων της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ και οδηγούνται άμεσα στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» για να συνεχίσουν την νοσηλεία τους.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, F16 της πολεμικής αεροπορίας θα απογειωθεί με προορισμό τη Ρουμανία, για να παραλάβει και να επαναπατρίσει τις σορούς των επτά θυμάτων, με την άφιξη τους στη Θεσσαλονίκη να αναμένεται στις 16:30, με τους συνδέσμους του Δικεφάλου να ετοιμάζουν την «υποδοχή» τους.

Ο τρίτος τραυματίας θα παραμείνει μέχρι νεοτέρας στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα, καθώς χθες (28/1) υπεβλήθη σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση λόγω επιπλοκής, όπως γνωστοποιεί το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου.