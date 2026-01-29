«Βόμβα» από Γιαμπουσέλε: «Στόχος μου να μείνω στο ΝΒΑ, αλλά να δούμε τι υπάρχει στην Ευρώπη» (vid)

Οnsports Τeam

«Φωτιά»… έβαλε ο Γάλλος σούπερ σταρ των Νιου Γιορκ Νικς ο οποίος δείχνει να «μελετάει» για το μέλλον του το τι υπάρχει στην Ευρώπη.

Δήλωση «βόμβα» από τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε ο οποίος αφού επανέλαβε για μια ακόμα φορά πως ο μεγάλος του στόχος δεν είναι άλλος από το να παραμείνει στο ΝΒΑ, τόνισε ότι κοιτάζει το τι υπάρχει στην Ευρώπη, μιας και δεν κλείνει την πόρτα της επιστροφής.

Ο Γιαμπουσέλε έχει συμβόλαιο με τους Νικς μέχρι το καλοκαίρι του 2027, όμως στην ομάδα της Νέας Υόρκης δεν έχει χρόνο συμμετοχής κι από την ανταλλαγή θα εξαρτηθεί το αν θα συνεχίσει στο ΝΒΑ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι μια καλή ερώτηση. Δεν ξέρω τι πρόκειται να συμβεί. Αλλά δεν αποκλείω τίποτα. Προφανώς ήταν δύσκολο να επιστρέψω στο ΝΒΑ και το μυαλό μου είναι στο να μείνω στο ΝΒΑ, αλλά θα δούμε τι ευκαιρίες θα παρουσιαστούν. Θα υπάρξει μια συζήτηση. Θα δούμε ποια θα είναι η επιλογή στην Ευρώπη. Πότε δεν μπορούμε να πούμε ποτέ για τίποτα».