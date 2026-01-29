Παναθηναϊκός: «Τελειώνει» του Καμαρά και έρχεται Ελλάδα

Οnsports Τeam

Μια ανάσα από την ανακοίνωση της μεταγραφής του Ετιέν Καμαρά είναι ο Παναθηναϊκός.

Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ετιέν Καμαρά είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Γάλλος αμυντικός μέσο της Σαρλερουά είναι ο "εκλεκτός" του Ράφα Μπενίτεθ για τη μεσαία γραμμή της ομάδας του και όπως όλα δείχνουν είναι θέμα ωρών να επισφραγιστεί και επισήμως η σημφωνία των τριών πλευρών και να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις, με τον παίκτη να έρχεται άμεσα στην Ελλάδα.

Ο αριστεροπόδαρος είναι 22 ετών και «θηρίο» για τα χαφ.

Ανήκει στην Σαρλερουά του Βελγίου, με την οποία έχει «γεμάτη» σεζόν ως βασικός.

Στο παρελθόν έχει περάσει από τη Χάντερσφιλντ και την Ουντινέζε, ενώ υπήρξε διεθνής με τις μικρές Εθνικές της Γαλλίας, μετέχοντας στο Παγκόσμιο Κύπελλο U20.

Ο Παναθηναϊκός είχε βγει στην αγορά το τελευταίο διάστημα για να καλύψει το κενό στα χαφ, ο τραυματισμός όμως του Πέδρο Τσιριβέγια έκανε ακόμα πιο επιτακτική και άμεση την ανάγκη της μεταγραφής, με τους "πράσινους" να φουλάρουν για την απόκτηση του Καμαρά.