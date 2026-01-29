Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: «Τελειώνει» του Καμαρά και έρχεται Ελλάδα
Οnsports Τeam 29 Ιανουαρίου 2026, 12:47
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: «Τελειώνει» του Καμαρά και έρχεται Ελλάδα

Μια ανάσα από την ανακοίνωση της μεταγραφής του Ετιέν Καμαρά είναι ο Παναθηναϊκός.

Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ετιέν Καμαρά είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Γάλλος αμυντικός μέσο της Σαρλερουά είναι ο "εκλεκτός" του Ράφα Μπενίτεθ για τη μεσαία γραμμή της ομάδας του και όπως όλα δείχνουν είναι θέμα ωρών να επισφραγιστεί και επισήμως η σημφωνία των τριών πλευρών και να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις, με τον παίκτη να έρχεται άμεσα στην Ελλάδα. 

Ο αριστεροπόδαρος είναι 22 ετών και «θηρίο» για τα χαφ.

Ανήκει στην Σαρλερουά του Βελγίου, με την οποία έχει «γεμάτη» σεζόν ως βασικός.

Στο παρελθόν έχει περάσει από τη Χάντερσφιλντ και την Ουντινέζε, ενώ υπήρξε διεθνής με τις μικρές Εθνικές της Γαλλίας, μετέχοντας στο Παγκόσμιο Κύπελλο U20.

Ο Παναθηναϊκός είχε βγει στην αγορά το τελευταίο διάστημα για να καλύψει το κενό στα χαφ, ο τραυματισμός όμως του Πέδρο Τσιριβέγια έκανε ακόμα πιο επιτακτική και άμεση την ανάγκη της μεταγραφής, με τους "πράσινους" να φουλάρουν για την απόκτηση του Καμαρά. 



Ροή ειδήσεων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΑΟΚ, Ρουμανία: Στην Ελλάδα οι δύο από τους τρεις επιζώντες
39 λεπτά πριν ΠΑΟΚ, Ρουμανία: Στην Ελλάδα οι δύο από τους τρεις επιζώντες
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΑΟΚ: Το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου της Τιμισοάρα για τους τρεις τραυματίες
54 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου της Τιμισοάρα για τους τρεις τραυματίες
EUROLEAGUE
EuroLeague: Πρόστιμο για… γέλια για όσα έγιναν στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό
57 λεπτά πριν EuroLeague: Πρόστιμο για… γέλια για όσα έγιναν στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό
EUROPA LEAGUE
Πάρτι «πράσινων» και Ρωμαίων στη Λεωφόρο (vid)
1 ώρα πριν Πάρτι «πράσινων» και Ρωμαίων στη Λεωφόρο (vid)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved