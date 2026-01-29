Μονακό: Ραγδαίες εξείξεις, αποχωρεί ο Φεντορίτσεβ, αναλαμβάνει το Πριγκιπάτο

Οnsports Τeam

Τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα της Μονακό, οδηγούν στην ανάληψη της ομάδας μπάσκετ από το ίδιο το Πριγκιπάτο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Equipe το αφεντικό της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη αντιμετωπίζει μεγάλα οικονομικά προβλήματα (που σε μεγάλο βαθμό έχουν προκύψει από το πόλεμο στην Ουκρανία) και δε μπορεί να συνεχίσει να βρίσκεται στο «τιμόνι» των Μονεγάσκων. Σύμφωνα, πάντα, με το δημοσίευμα το ίδιο το Πριγκιπάτο αναμένεται να αναλάβει τις τύχες της ομάδας, μέχρι να βρεθεί ο επόμενος ιδιοκτήτης.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται στο γαλλικό δημοσίευμα:

«Αντιμετωπίζοντας σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, η Μονακό, ιδιοκτησίας του Ρωσοουγγρικού προέδρου Αλεκσέι Φεντορίτσεβ, αναμένεται να αναληφθεί από το ίδιο το Πριγκιπάτο του Μονακό τις επόμενες ημέρες, πριν εξεταστεί η άφιξη ενός νέου μετόχου πλειοψηφίας στην ηγεσία του συλλόγου.

Η Μονακό βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Με το κεφάλι στον τοίχο και τις τσέπες άδειες. Επιβαρυμένος από χρέη, μαστιζόμενος από καθυστερήσεις πληρωμών και παραλυμένος από μια παρατεταμένη ρωσοουκρανική σύγκρουση που έχει παγώσει τα οικονομικά του προέδρου και επικεφαλής της Fedcom, Αλεκσέι Φεντορίτσεφ, ο σύλλογος από το Πριγκιπάτο καίει τα τελευταία του αποθέματα».