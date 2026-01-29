Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μονακό: Ραγδαίες εξείξεις, αποχωρεί ο Φεντορίτσεβ, αναλαμβάνει το Πριγκιπάτο
Οnsports Τeam 29 Ιανουαρίου 2026, 12:34
EUROLEAGUE

Μονακό: Ραγδαίες εξείξεις, αποχωρεί ο Φεντορίτσεβ, αναλαμβάνει το Πριγκιπάτο

Τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα της Μονακό, οδηγούν στην ανάληψη της ομάδας μπάσκετ από το ίδιο το Πριγκιπάτο. 

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Equipe το αφεντικό της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη αντιμετωπίζει μεγάλα οικονομικά προβλήματα (που σε μεγάλο βαθμό έχουν προκύψει από το πόλεμο στην Ουκρανία) και δε μπορεί να συνεχίσει να βρίσκεται στο «τιμόνι» των Μονεγάσκων. Σύμφωνα, πάντα, με το δημοσίευμα το ίδιο το Πριγκιπάτο αναμένεται να αναλάβει τις τύχες της ομάδας, μέχρι να βρεθεί ο επόμενος ιδιοκτήτης.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται στο γαλλικό δημοσίευμα:

«Αντιμετωπίζοντας σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, η Μονακό, ιδιοκτησίας του Ρωσοουγγρικού προέδρου Αλεκσέι Φεντορίτσεβ, αναμένεται να αναληφθεί από το ίδιο το Πριγκιπάτο του Μονακό τις επόμενες ημέρες, πριν εξεταστεί η άφιξη ενός νέου μετόχου πλειοψηφίας στην ηγεσία του συλλόγου.

Η Μονακό βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Με το κεφάλι στον τοίχο και τις τσέπες άδειες. Επιβαρυμένος από χρέη, μαστιζόμενος από καθυστερήσεις πληρωμών και παραλυμένος από μια παρατεταμένη ρωσοουκρανική σύγκρουση που έχει παγώσει τα οικονομικά του προέδρου και επικεφαλής της Fedcom, Αλεκσέι Φεντορίτσεφ, ο σύλλογος από το Πριγκιπάτο καίει τα τελευταία του αποθέματα».



Ροή ειδήσεων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΑΟΚ, Ρουμανία: Στην Ελλάδα οι δύο από τους τρεις επιζώντες
38 λεπτά πριν ΠΑΟΚ, Ρουμανία: Στην Ελλάδα οι δύο από τους τρεις επιζώντες
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΑΟΚ: Το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου της Τιμισοάρα για τους τρεις τραυματίες
54 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου της Τιμισοάρα για τους τρεις τραυματίες
EUROLEAGUE
EuroLeague: Πρόστιμο για… γέλια για όσα έγιναν στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό
57 λεπτά πριν EuroLeague: Πρόστιμο για… γέλια για όσα έγιναν στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό
EUROPA LEAGUE
Πάρτι «πράσινων» και Ρωμαίων στη Λεωφόρο (vid)
1 ώρα πριν Πάρτι «πράσινων» και Ρωμαίων στη Λεωφόρο (vid)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved