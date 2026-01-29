Το μήνυμα του ΠΑΟΚ: «Δυο παιδιά μας είναι πίσω»
Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η αεροδιακομιδή των τραυματιών ο ΠΑΟΚ με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έστειλε το δικό του μήνυμα.
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έστειλε το δικό της μήνυμα μέσω social media για την επιστροφή των τραυματιών φίλων της ομάδας στη Θεσσαλονίκη.
«Δύο παιδιά μας είναι πίσω… Δίπλα στους ανθρώπους μας. Κάθε στιγμή», ήταν το μήνυμα της ασπρόμαυρης ΠΑΕ.
Δύο παιδιά μας είναι πίσω...— PAOK FC (@PAOK_FC) January 29, 2026
Δίπλα στους ανθρώπους μας.
Kάθε στιγμή. pic.twitter.com/Ttd2LMNQsZ