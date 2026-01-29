Ομάδες

Το μήνυμα του ΠΑΟΚ: «Δυο παιδιά μας είναι πίσω»
Οnsports Τeam 29 Ιανουαρίου 2026, 13:58
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το μήνυμα του ΠΑΟΚ: «Δυο παιδιά μας είναι πίσω»

Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η αεροδιακομιδή των τραυματιών ο ΠΑΟΚ με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έστειλε το δικό του μήνυμα.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έστειλε το δικό της μήνυμα μέσω social media για την επιστροφή των τραυματιών φίλων της ομάδας στη Θεσσαλονίκη.

«Δύο παιδιά μας είναι πίσω… Δίπλα στους ανθρώπους μας. Κάθε στιγμή», ήταν το μήνυμα της ασπρόμαυρης ΠΑΕ.



