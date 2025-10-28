Ομάδες

Κηφισιά – Athens Kallithea 2-1: Πρώτο «τρίποντο» με ανατροπή στο Κύπελλο Ελλάδας!
Onsports Team 28 Οκτωβρίου 2025, 22:31
Η Athens Kalithea προηγήθηκε νωρίς, αλλά η Κηφισιά έκανε την ανατροπή μέσα σε ένα πεντάλεπτο και πήρε με 2-1 το πρώτο της «τρίποντο» στο Κύπελλο Ελλάδας.

Μετά τις ισοπαλίες με Αστέρα AKTOR και Καβάλα (1-1 και τα δύο ματς) η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο πήρε το πρώτο «τρίποντο» της στη League Phase.

Η Κηφισιά κατάφερε να αντιδράσει, μετά τις αλλαγές που έκανε ο Αργεντινός τεχνικός στο δεύτερο ημίχρονο, κι επέστρεψε από το 0-1, το οποίο είχε δημιουργηθεί από το 8' με το γκολ του Καντίγιο.

Η ανατροπή ήρθε μέσα σε διάστημα πέντε λεπτών με τα γκολ των Αμάνι (65’) και Μούσιολικ (69’). Η ομάδα της Super League 2 γνώρισε την τρίτη σερί ήττα της στο Κύπελλο και, πλέον, οι ελπίδες πρόκρισης εξανεμίστηκαν.

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης
Κίτρινες: Μαϊντάνα, Εμπο, Ξενόπουλος - Ινσούα, Προδρομίτης
ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Πέτκοφ (46' Χουχούμης), Σόουζα (83' Χριστόπουλος), Έμπο, Ρουκουνάκης, Λίγδας (46' Πατηρας), Ντίας (61' Αμάνι), Μαϊντάνα, Εσκιβέλ (46' Τζίμας), Μούσιολικ, Σμπώκος
ATHENS KALLITHEA (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Παπαδόπουλος, Προδρομίτης, Σωτηράκος, Ινσούα, Πανάγου, Γερολέμου (90' Παϊσάο), Σαταριάνο, Παυλάκης (75' Βασιλόγιαννης), Ζωγραφάκης, Σαρδέλης (46' Μαυρίας), Καντίγιο (75' Φροσύνης)



