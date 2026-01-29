Στην Τούμπα η ομάδα του Ηρακλή

Οnsports Τeam

Αντιπροσωπεία της ομάδας του Ηρακλή βρέθηκε στη Θύρα 4 του γηπέδου της Τούμπας για να αποτίσει φόρο τιμής στους φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους.

Ως ένδειξη σεβασμού ο Ηρακλής βρέθηκε στην Τούμπα και τη Θύρα 4, αφήνοντας μία φανέλα, κασκόλ και λουλούδια στη μνήμη των επτά «αετόπουλων».

Σε κλίμα οδύνης και πένθους συρρέει ο κόσμος στην Τούμπα, με τον Ηρακλή να βρίσκεται εκεί, προκειμένου να αποδώσει φόρο τιμής στα θύματα της τραγωδίας .

Την αντιπροσωπεία αποτέλεσαν ο Team Manager Στέλιος Μαραγκός, ο Γενικός Αρχηγός Γιώργος Δεληζήσης, ο Εκτελεστικός Διευθυντής Δημήτρης Τράγιας, καθώς και οι ποδοσφαιριστές Φιορίν Ντουρμισάι και Κριστιάν Κούστα.

Η ΠΑΕ Ηρακλής εξέφρασε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και δήλωσε πως συμμετέχει στο πένθος για την τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών.