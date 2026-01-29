Επιστολή Βρούτση στις Ομοσπονδίες για να τιμηθεί η μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών

Οnsports Τeam

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης απέστειλε επιστολή σε όλες τις ομοσπονδίες, προκειμένου να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή και να φορούν μαύρα περιβραχιόνα, σε όλα τα παιχνίδια, στη μνήμη των 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία.

Αναλυτικά η επιστολή του κ. Βρούτση:

«Κατόπιν του τραγικού γεγονότος με το δυστύχημα στη Ρουμανία, στο οποία έχασαν τη ζωή τους 7 νέα παιδιά, φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, απευθύνουμε σύσταση προς όλες τις διοργανώτριες αρχές της χώρας, Λίγκες, Αθλητικές Ομοσπονδίες και Αθλητικές Ενώσεις για την απόδοση οφειλόμενης τιμής.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλείσθε όπως μεριμνήσετε για την εφαρμογή των κάτωθι, σε όλους τους αγώνες των εγχώριων πρωταθλημάτων και διοργανώσεων όλων των αθλημάτων και κατηγοριών:

1. Τήρηση ενός λεπτού σιγής προ της ενάρξεως της αγωνιστικής δραστηριότητας.

2. Φέρουσα ένδειξη πένθους (μαύρο περιβραχιόνιο) στην αθλητική περιβολή των αθλητών και αθλητριών καθ’ όλη τη διάρκεια των αναμετρήσεων.

Η παρούσα σύσταση αφορά στο χρονικό διάστημα από 28/01/2026 έως και 1/02/2026».