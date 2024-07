Copa America: Ξεκινά έρευνα η CONMEBOL για τα επεισόδια στο Ουρουγουάη - Κολομβία

Αφού η Κολομβία σφράγισε τη νίκη με 1-0 στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν παίκτες της Ουρουγουάης να σκαρφαλώνουν στις εξέδρες και να ανταλλάσσουν χτυπήματα με οπαδούς των νικητών.

Ο Ντάργουιν Νούνιεζ της Ουρουγουάης και ο Ρόναλντ Αραούχο ήταν μεταξύ των παικτών στην πρώτη γραμμή της μάχης. Ο αρχηγός Χοσέ Μαρία Χιμένεθ είπε ότι οι παίκτες προσπαθούσαν να υπερασπιστούν τις οικογένειές τους.

"This is a disaster. Our family is in danger."



Uruguay's José María Giménez speaks on the altercation with fans that occurred in the stands following the Copa América Semifinal vs Colombia ⬇️ pic.twitter.com/Y0ytj44ioK