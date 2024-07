Ντάρβιν Νούνιες: Έριξε μπουνιές σε οπαδούς για να προστατέψει τον γιο του

Άγριο ξύλο με πρωταγωνιστές παίκτες της Ουρουγουάης σημάδεψε τον ημιτελικό του Copa America, όπου η Κολομβία πήρε το εισιτήριο για τον τελικό και θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή.

Ο Ντάρβιν Νούνιες ήταν αυτός που πρώτος όρμηξε, σφαρφαλώνοντας στις εξέδρες και άρχισε να ρίχνει μπουνιές σε οπαδούς της Κολομβίας.

Ωστόσο, δεν... τρελάθηκε ξαφνικά. Το έκανε για να προστατέψει τον μικρό γιο του και τις οικογένειες των συμπαικτών του.

Uruguay's José María Giménez speaks on the altercation with fans that occurred in the stands following the Copa América Semifinal vs Colombia ⬇️ pic.twitter.com/Y0ytj44ioK

"This is a disaster. Our family is in danger."

Όπως ανέφεραν σε δηλώσεις τους παίκτες της Ουρουγουάης, αλλά και σύμφωνα με όσα δείχνει το παρακάτω βίντεο, οι οικογένειες των μελών της «σελέστε» βρίσκονταν σε εκείνο το σημείο της εξέδρας, περικυκλωμένοι από Κολομβιανούς χωρίς ανθρώπους ασφαλείας γύρω τους.

Another angle of that fight! This video includes Colombia and Liverpool forward, Darwin Nunez, fighting and throwing punches pic.twitter.com/BFXpsV8i4F

Μετά το τέλος του αγώνα κάποιοι μεθυσμένοι οπαδοί, άρχισαν να ρίχνουν μπουκάλια και να καταβρέχουν τους Ουρουγουανούς, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση. Εκεί ήταν και ο γιος του Νούνιες, ο οποίος άρχισε να κλαίει, με τον άσο της Λίβερπουλ να «τρελαίνεται» και να ορμάει σαν ταύρος.

Αφού τα πνεύματα ηρέμησαν και σταμάτησε η σύρραξη, η κάμερα του αγώνα προέβαλε ένα συγκλονιστικό πλάνο, με τον Ντάρβιν Νούνιες να προσπαθεί να ηρεμήσει τον μικρό τρομαγμένο γιο του, έχοντάς τον αγκαλιά.

Darwin Núñez consoling his son after the altercation that took place at full time v Colombia.

Supposedly drunk Colombia fans ‘avalanched’ the families of the Uruguayan players which is when Darwin & other players went up to the stands to fight them. pic.twitter.com/0zsK7xy1PH