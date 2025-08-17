Παρί Σεν Ζερμέν: Θέλει ξανά το Champions League o Λουίς Ενρίκε

Onsports Team

Ο Ισπανός προπονητής των Γάλλων έθεσε ως στόχο για τη νέα σεζόν, το να συνεχίσει να γράφει ιστορία η ομάδα του.

Ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε, δήλωσε ότι ο στόχος αυτή τη σεζόν είναι να «συνεχίσει να γράφει ιστορία» και να κατακτήσει ένα δεύτερο Champions League με τους Γάλλους.

«Το να συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία ήταν ο πρωταρχικός στόχος από την πρώτη μέρα που ήρθα. Αυτή τη στιγμή, το κάνουμε, αλλά είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις μια ομάδα να κερδίζει το Champions League δύο φορές. Αυτός είναι ο στόχος μας. Είμαστε πολύ φιλόδοξοι. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο, αλλά είναι φυσιολογικό να έχουμε αυτή τη νοοτροπία. Θα εξαρτηθεί από εμάς, από το επίπεδό μας», εξήγησε ο Ισπανός προπονητής μιλώντας στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου.

Όταν ρωτήθηκε πώς θα παραμείνει στην κορυφή μετά την κατάκτηση πέντε τροπαίων (Champions League, UEFA Super Cup, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions), ο Λουίς Ενρίκε απάντησε ότι «το πιο δύσκολο είναι να συνεχίσεις να είσαι απρόβλεπτος. Για αυτό, πρέπει να αλλάξουμε τα πράγματα. Είναι στο DNA μας να αναζητούμε την καινοτομία. Κάνουμε πολλές συζητήσεις με το προπονητικό επιτελείο. Πολλοί άνθρωποι καταλαβαίνουν μόνο όταν κερδίζουμε. Αλλά τότε, πρέπει να προσπαθείς να βελτιωθείς. Πρέπει να βγούμε από τη ζώνη άνεσής μας, το έχω πει αυτό πολλές φορές στους παίκτες μου».

Ο Λουίς Ενρίκε δήλωσε ικανοποιημένος με την μεταγραφική περίοδο, που σημαδεύτηκε από τις αποκτήσεις των τερματοφυλάκων Λούκας Σεβαλιέ και Ρενάτο Μάριν και του Ουκρανού αμυντικού Ίλια Ζαμπάρνι.