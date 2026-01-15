Χάντμπολ Γυναικών: Ο ΠΑΟΚ νικητής στο ντέρμπι με τη Νέα Ιωνία

Onsports Team

Με το... δεξί μπήκε ο ΠΑΟΚ στην Α1 χάντμπολ των γυναικών για το 2026, καθώς επιβλήθηκε 26-23 (ημίχρονο 14-11) της Νέας Ιωνίας στο κλειστό της Μίκρας, στην αναμέτρηση με την οποία άνοιξε πρόωρα η «αυλαία» της 10ης αγωνιστικής, που είναι η πρώτη του β΄ γύρου. Υπενθυμίζεται ότι αυτό το παιχνίδι δεν διεξάγεται το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, όταν επαναρχίζει το πρωτάθλημα μετά τη διακοπή για τις γιορτές, καθώς ο «Δικέφαλος του βορρά» φιλοξενεί την προσεχή Κυριακή (18/1, 15:00) στο «Σπίτι του Χάντμπολ» τη Μαδέιρα, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τους «16» του European Cup γυναικών.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, οι «ασπρόμαυρες» διπλασίασαν τις νίκες τους επί του ΟΦΝΙ στο πρωτάθλημα και «κλείδωσαν» ουσιαστικά την δεύτερη θέση στην κανονική περίοδο και το πλεονέκτημα έδρας στα ημιτελικά των πλέι οφ. Παράλληλα, η ομάδα του Δημήτρη Πελεκίδη «έπιασε» -έστω και προσωρινά- στο... ρετιρέ την ΑΕΚ, που μετράει εννέα νίκες σε ισάριθμα ματς πρωταθλήματος και αναμετράται στην Άρτα με την Αναγέννηση στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΕΚ 18

ΠΑΟΚ 18 -10αγ.

Νέα Ιωνία 14 -10αγ.

Αναγέννηση Άρτας 11

ΓΑΣ Καματερού 8

Αθηναϊκός 7

ΑΕΣΧ Πυλαίας 7

ΑΕΠ Πανόραμα 7

Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών 2

Άρης Νικαίας 0