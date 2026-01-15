Ομάδες

Copa del Rey: Ο Μπετανκόρ απέκλεισε τη Ρεάλ Μαδρίτης με γκολ στο 94’ – Στους «8» η Αλμπαθέτε!
AP Photo/Jose Breton
Οnsports Team 15 Ιανουαρίου 2026, 00:06
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Αλμπαθέτε με γκολ του Χεφτέ Μπετανκόρ στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, νίκησε 3-2 τη Ρεάλ Μαδρίτης και πέτυχε ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά του Copa Del Rey – Εφιαλτικό ντεμπούτο για τον Άλβαρο Αρμπελόα στον πάγκο της «βασίλισσας»

Το μεγάλο «μπαμ» στη φάση των «16» του Κυπέλλου Ισπανίας είχε, έστω και με έμμεσο τρόπο, ελληνικό χρώμα.

Η άσημη Αλμπαθέτε, η οποία δίνει μάχη για να παραμείνει στην LaLiga 2 έριξε «βόμβα», αφήνοντας εκτός συνέχειας τη Ρεάλ Μαδρίτης, στο ντεμπούτο του Άλβαρο Αρμπελόα στον πάγκο της!

Η «Άλμπα», η οποία έχει αθλητικό διευθυντή τον άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού, Τοτσέ, δεν είχε νικήσει ποτέ στην ιστορία της τη «βασίλισσα», αλλά το έπραξε το βράδυ της Τετάρτης (14/01). Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ένας άλλος γνώριμος μας, ο Χεφτέ Μπετανκόρ, ο οποίος αγωνίζεται στην ισπανική ομάδα με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό.

Ο άλλοτε πρώτος σκόρερ της Super League με τον Πανσερραϊκό, μπήκε ως αλλαγή στο 58’ και με πανέμορφο ψηλοκρεμαστό σουτ στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων έγραψε την πιο «χρυσή» σελίδα στην ιστορία της Αλμπαθέτε. Μάλιστα, αυτό ήταν το δεύτερο προσωπικό τέρμα του, καθώς είχε κάνει το 2-1 στο 82ο λεπτό.

Ο Χάβι Βιγιάρ άνοιξε το σκορ στο 42ο λεπτό, αλλά ο ο 18χρονος Μασταντουόνο ισοφάρισε για τη «βασίλισσα» στο 45+3. Ο Μπετανκόρ έκανε το 2-1 στο 82’, ενώ ο Γκονθάλο Γκαρθία φάνηκε να γλιτώνει από το κάζο τη Ρεάλ, ισοφαρίζοντας σε 2-2 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.

Τον τελευταίο λόγο, όμως, είπε ο Μπετανκόρ, ο οποίος με πολύ ωραία προσπάθεια στο 90+4’ έστειλε την Αλμπαθέτε για δεύτερη φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά του Copa Del Rey.

ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ: Λιζοαΐν, Μπερναμπέου (74′ Τζόγκο), Νέβα, Μορένο, Λορένζο, Πατσέκο (77′ Σάντσεθ), Βιγιάρ, Καπί (58′ Ρίκι), Μελέντεζ, Εσκρίκε (58′ Μπετανκόρ), Λάζο (57′ Μεδίνα).
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Λούνιν, Ασένσιο, Χούισεν (65′ Αλάμπα), Χιμένεθ (77′ Καρβαχάλ), Φ. Γκαρθία (65′ Καμαβινγκά), Σεστέρο (86′ Μοράν), Βαλβέρδε, Γκιουλέρ, Μασταντουόνο (77′ Παλάσιος), Βινίσιους, Γκ. Γκαρθία.



