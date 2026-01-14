Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Basketball Champions League: Η Τόφας συμπλήρωσε τον όμιλο των ΑΕΚ και Καρδίτσας στους «16»
BCL
Οnsports Team 14 Ιανουαρίου 2026, 23:48
ΜΠΑΣΚΕΤ / ΑΕΚ

Basketball Champions League: Η Τόφας συμπλήρωσε τον όμιλο των ΑΕΚ και Καρδίτσας στους «16»

Η Τόφας νίκησε 84-82 τη Σολέ στη σειρά των Play-In και θα συμπληρώσει τον όμιλο της ΑΕΚ και της Καρδίτσας, στους «16» του Basketball Champions League.

Η τουρκική ομάδα αξιοποίησε την έδρα της και με 2-1 νίκες απέκλεισε την αντίστοιχη της Γαλλίας.

Η Τόφας, λοιπόν, συμπλήρωσε το παζλ του 10ου ομίλου, εκεί όπου βρίσκονται ΑΕΚ και Καρδίτσα, μαζί με την Άλμπα Βερολίνου.

Όσον αφορά στο Game 3, η ομάδα από την Προύσα είχε σε εξαιρετικό βράδυ τον Μάρεκ Μπλάζεβιτς, ο οποίος σημείωσε 23 πόντους και την οδήγησε στη νίκη.

Ο όμιλος

  • Άλμπα Βερολίνου
  • ΑΕΚ
  • Τόφας
  • Καρδίτσα

Το πρόγραμμα

1η αγωνιστική

  • Τόφας – Άλμπα (20/01)
  • ΑΕΚ – Καρδίτσα (21/01)

2η αγωνιστική

  • Καρδίτσα – Τόφας (27/01)
  • ΑΕΚ – Άλμπα (28/01)

3η αγωνιστική

  • Τόφας – ΑΕΚ (03/02)
  • Άλμπα – Καρδίτσα (04/02)

4η αγωνιστική

  • Καρδίτσα – ΑΕΚ (10/02)
  • Άλμπα – Τόφας (10/02)

5η αγωνιστική

  • Καρδίτσα – Άλμπα (11/03)
  • ΑΕΚ – Τόφας (11/03)

6η αγωνιστική

  • Τόφας – Καρδίτσα (18/03)
  • Άλμπα - ΑΕΚ (18/03)


Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Copa del Rey: Ο Μπετανκόρ απέκλεισε τη Ρεάλ Μαδρίτης με γκολ στο 94’ – Στους «8» η Αλμπαθέτε!
1 λεπτό πριν Copa del Rey: Ο Μπετανκόρ απέκλεισε τη Ρεάλ Μαδρίτης με γκολ στο 94’ – Στους «8» η Αλμπαθέτε!
ΜΠΑΣΚΕΤ
Basketball Champions League: Η Τόφας συμπλήρωσε τον όμιλο των ΑΕΚ και Καρδίτσας στους «16»
19 λεπτά πριν Basketball Champions League: Η Τόφας συμπλήρωσε τον όμιλο των ΑΕΚ και Καρδίτσας στους «16»
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Δημοσιεύματα στις ΗΠΑ για ενδιαφέρον για τον Νόα Άλεν
54 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Δημοσιεύματα στις ΗΠΑ για ενδιαφέρον για τον Νόα Άλεν
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός - Άρης: Τα highlights της πρόκρισης στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός - Άρης: Τα highlights της πρόκρισης στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved