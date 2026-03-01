Άμεση αποχώρηση τριών παικτών της Χάποελ Μπερ Σεβά

Onsports Team

Οι εξελίξεις μετά το χτύπημα των ΗΠΑ-Ισραήλ προς το Ιράν επηρεάζουν και τον αθλητισμό, ιδιαίτερα στο Ισραήλ.

Ο παίκτης της Χαποέλ Μπερ Σεβά, Κινγκς Κανγκουά, με ανάρτησή του στο X μοιράστηκε τα συναισθήματά του, μετά το... σχέδιο που έχει εκπονηθεί για τη μεταφορά των αλλοδαπών παικτών εκτός χώρας. Ο ίδιος, όπως και άλλοι δύο ποδοσφαιριστές θα το κάνουν άμεσα.

Η αγωνιστική του πρωταθλήματος που επρόκειτο να διεξαχθεί αυτήν την εβδομάδα αναβλήθηκε, με τις ομάδες να οργανώνονται μετά τα νέα δεδομένα. Ένας από τους πιο σημαντικούς ξένους της λίγκας είναι ο μέσος της Χαποέλ Μπερ Σεβά, Κινγκς Κανγκουά, ο οποίος απάντησε στο λογαριασμό του στο X στο ερώτημα φιλάθλου του κλαμπ: «Όλα καλά;», με τον μέσο από τη Ζάμπια ν' απαντά: «Όχι»

Η Χαποέλ Μπερ Σεβά προσπαθεί να ηρεμήσει την κατάσταση, σχεδιάζοντας ένα πλάνο για να ηρεμήσει τους ξένους παίκτες της. Αυτό προβλέπει ότι θα ταξιδέψουν προς νότο και κάποιοι θα μετακινηθούν στην Ιορδανία. Από εκεί, το σχέδιο είναι είτε να περιμένουν μερικές ημέρες, είτε άλλοι να «πετάξουν» προς τις πατρίδες τους.

Προς το παρόν, φαίνεται ότι οι Κινγκς Κάνγκουα, Ελντερ Λόπες και Τζιμπρίλ Ντιόπ φεύγουν άμεσα από τη χώρα.