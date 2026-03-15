Παναθηναϊκός: Συνεχίζεται η παράνοια για Μπέτις - Sold out και το 2ο τσάρτερ
Eurokinissi Sports
Onsports Team 15 Μαρτίου 2026, 15:04
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Συνεχίζεται η παράνοια για Μπέτις - Sold out και το 2ο τσάρτερ

Με τεράστιο ενθουσιασμό ανταποκρίθηκαν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού ενόψει της ρεβάνς με τη Ρεάλ Μπέτις, καθώς εξαντλήθηκαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο και οι θέσεις του δεύτερου τσάρτερ που οργανώθηκε για τη Σεβίλλη.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε στην προσθήκη δεύτερης πτήσης για τους φίλους της ομάδας που θέλουν να βρεθούν στην Ισπανία και να στηρίξουν από κοντά το «Τριφύλλι», ωστόσο και αυτές οι θέσεις έγιναν άμεσα sold-out, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη ζήτηση.

Έτσι, θεωρείται πλέον βέβαιο πως περισσότεροι από 3.500 φίλαθλοι των «πράσινων» θα δώσουν το «παρών» στο γήπεδο, ετοιμάζοντας μια δυναμική εκδρομή που αναμένεται να δημιουργήσει εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

Ο Παναθηναϊκός, άλλωστε, ταξιδεύει στη Σεβίλλη έχοντας προβάδισμα πρόκρισης μετά τη νίκη με 1-0 στο ΟΑΚΑ και θα επιδιώξει στο «Λα Καρτούχα» να υπερασπιστεί το αποτέλεσμα, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.



SUPER LEAGUE
LIVE Ατρόμητος – ΑΕΚ: Η δοκιμασία της «Ένωσης» στο Περιστέρι
25 λεπτά πριν LIVE Ατρόμητος – ΑΕΚ: Η δοκιμασία της «Ένωσης» στο Περιστέρι
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός: Ένταση στα δημοσιογραφικά της Τούμπας - Αποχώρησαν οι εκπρόσωποι του Τύπου
32 λεπτά πριν ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός: Ένταση στα δημοσιογραφικά της Τούμπας - Αποχώρησαν οι εκπρόσωποι του Τύπου
BASKET LEAGUE
AEK: Επίσημο! Επέκτεινε το συμβόλαιο του Γκρεγκ Μπράουν
33 λεπτά πριν AEK: Επίσημο! Επέκτεινε το συμβόλαιο του Γκρεγκ Μπράουν
ΣΠΟΡ
Πόλο: Μόνος πρώτος ο Ολυμπιακός, έσπασε το αήττητο του Παναθηναϊκού
47 λεπτά πριν Πόλο: Μόνος πρώτος ο Ολυμπιακός, έσπασε το αήττητο του Παναθηναϊκού
