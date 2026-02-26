LIVE Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός: Η μάχη του «τριφυλλιού» στην Τσεχία

Οnsports Τeam

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην Τσεχία απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν, σε μια αναμέτρηση που αποκτά χαρακτήρα πρόωρου «τελικού» για το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ.

Πρόκειται ουσιαστικά για το σημαντικότερο παιχνίδι της σεζόν μέχρι το επόμενο – με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι οι «πράσινοι» θα καταφέρουν να αποφύγουν τα λάθη, τις στιγμές αδράνειας και το κακό ξεκίνημα που παρουσίασαν στο 2-2 του ΟΑΚΑ την περασμένη Πέμπτη. Αυτή τη φορά, η αντίδραση θα πρέπει να είναι άμεση από το πρώτο λεπτό.

Η ικανότητα αντίδρασης είναι στοιχείο που έχει αρχίσει να συνοδεύει την ομάδα του Ισπανού τεχνικού το τελευταίο διάστημα και κρίνεται καθοριστική στην τελική ευθεία της χρονιάς, με φόντο και τον στόχο της τετράδας στη Super League.

Από την πλευρά της, η Βικτόρια προέρχεται από το 0-0 με τη Σπάρτα Πράγας στο πρωτάθλημα, αποτέλεσμα που έβαλε «φρένο» στη διεκδίκηση της κορυφής από την αντίπαλό της, αλλά πιθανότατα κόστισε σε δυνάμεις. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός διαχειρίστηκε χωρίς ιδιαίτερη καταπόνηση το 2-0 επί του ΟΦΗ, φτάνοντας στη νίκη με ελεγχόμενο ρυθμό.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός