ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 25 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Οnsports Team

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Allwyn.

Την τελευταία εβδομάδα, από τις 17 έως τις 23 Φεβρουαρίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στο Βόλο, επέλεξε τα στοιχήματα «Ημίχρονο/Τελικό Αποτέλεσμα» και «Ακριβές Σκορ» σε έξι αγώνες από την πρώτη κατηγορία της Δανίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, τη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας, και παίζοντας σύστημα 1-2-3-4-5-6 κέρδισε 12,937.24 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, στο ΓΚΑΝΙΑΝ της 3ης ιπποδρομίας από το Gulfstream Park, ένας νικητής κέρδισε 2.730 ευρώ.