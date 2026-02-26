Ομάδες

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 25 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
Οnsports Team 26 Φεβρουαρίου 2026, 20:38
BET

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 25 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Allwyn.

Την τελευταία εβδομάδα, από τις 17 έως τις 23 Φεβρουαρίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στο Βόλο, επέλεξε τα στοιχήματα «Ημίχρονο/Τελικό Αποτέλεσμα» και «Ακριβές Σκορ» σε έξι αγώνες από την πρώτη κατηγορία της Δανίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, τη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας, και παίζοντας σύστημα 1-2-3-4-5-6 κέρδισε 12,937.24 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, στο ΓΚΑΝΙΑΝ της 3ης ιπποδρομίας από το Gulfstream Park, ένας νικητής κέρδισε 2.730 ευρώ.



