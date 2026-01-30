Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Με Βικτόρια Πλζεν ο Παναθηναϊκός στα playoffs του Europa League!
Οnsports Τeam 30 Ιανουαρίου 2026, 14:20
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

Με Βικτόρια Πλζεν ο Παναθηναϊκός στα playoffs του Europa League!

Η Βικτόρια Πλζεν θα είναι στον δρόμο του Παναθηναϊκού και πάλι, αυτή τη φορά για την ενδιάμεση φάση του Europa League. 

Η Βικτόρια Πλζεν είναι η ομάδα που θα βρει στον δρόμο του ο Παναθηναϊκός για την ενδιάμεση φάση του Europa League. 

Η ομάδα του "τριφυλλιού" θα αντιμετωπίζει είτε την Βικτόρια Πλζεν, είτε την Νότγχαμ Φόρεστ, με την κληρωτίδα να βγάζει αντίπαλο των "πράσινων" και πάλι την Πλζεν. 

Η ομάδα του Μάρτιν Χίσκι τερμάτισε στην 14η θέση με 14 πόντους (3 νίκες, 5 ισοπαλίες), ενώ αξίζει να αναφέρουμε πως είναι η μοναδική ομάδα που τελείωσε το League Phase του Europa League ούσα αήττητη!

Οι αναμετρήσεις με αντίπαλο τη Βικτόρια Πλζεν θα διεξαχθούν μετά τα μέσα Φεβρουαρίου. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, στις 19 Φεβρουαρίου λόγω της κατάταξης που είχε το τριφύλλι στη League Phase του Europa League, ενώ ο επαναληπτικός θα διεξαχθεί στην Doosan Arena στις 26 Φεβρουαρίου. 


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Η Βικτόρια Πλζεν βάζει… φωτιά στον Φεβρουάριο

Παναθηναϊκός: Η Βικτόρια Πλζεν βάζει… φωτιά στον Φεβρουάριο
EUROPA LEAGUE

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν: Τι έγινε στον αγώνα της League Phase

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν: Τι έγινε στον αγώνα της League Phase
EUROPA LEAGUE

Μπενίτεθ: «Σκληροτράχηλη ομάδα η Βικτόρια Πλζεν»

Μπενίτεθ: «Σκληροτράχηλη ομάδα η Βικτόρια Πλζεν»

Ροή ειδήσεων

BET
Ο ΟΠΑΠ περνά στην εποχή της Allwyn
20 λεπτά πριν Ο ΟΠΑΠ περνά στην εποχή της Allwyn
EUROPA LEAGUE
Europa League: Όλα τα ζευγάρια των playoffs της διοργάνωσης
24 λεπτά πριν Europa League: Όλα τα ζευγάρια των playoffs της διοργάνωσης
EUROPA LEAGUE
Μπενίτεθ: «Σκληροτράχηλη ομάδα η Βικτόρια Πλζεν»
25 λεπτά πριν Μπενίτεθ: «Σκληροτράχηλη ομάδα η Βικτόρια Πλζεν»
EUROLEAGUE
Ο Τσους Μπουένο νέος CEO της Ευρωλίγκα με ψήφους 13-0!
31 λεπτά πριν Ο Τσους Μπουένο νέος CEO της Ευρωλίγκα με ψήφους 13-0!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved