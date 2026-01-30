Ομάδες

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν: Τι έγινε στον αγώνα της League Phase
Οnsports Τeam 30 Ιανουαρίου 2026, 14:29
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν: Τι έγινε στον αγώνα της League Phase

Ο Παναθηναϊκός τίθεται αντιμέτωπος και πάλι με την Πλζεν, έπειτα από το 0-0 του ΟΑΚΑ.

Οι «πράσινοι» είχαν αντιμετωπίζει την… προσεχή αντίπαλό τους και στις 11 Δεκεμβρίου του 2025, στο πλαίσιο της League Phase του Europa League, με την ομάδα του Παναθηναϊκού να χάνει μια μεγάλη ευκαιρία να πάρει την νίκη.

Οι δύο ομάδες είχαν έρθει ισόπαλες με 0-0, με την Πλζεν όμως να αγωνίζεται με 10 παίκτες από το 32ο λεπτό, λόγω της αποβολής του Βάτσλαβ Γεμέλκα.

Η πρώτη αναμέτρηση του ζευγαριού θα διεξαχθεί στο γήπεδο των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, στις 19 Φεβρουαρίου, ενώ ο επαναληπτικός θα λάβει χώρα στην Doosan Arena στις 26 Φεβρουαρίου.



