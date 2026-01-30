Μπενίτεθ: «Σκληροτράχηλη ομάδα η Βικτόρια Πλζεν»
Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για την κλήρωση του Παναθηναϊκού με την Βικτόρια Πλζεν.
Ο Ισπανός τεχνικός εξήγησε πόσο συμπαγής είναι η τσεχική ομάδα, ενώ τόνισε ότι οι αλλαγές που θα κάνει στην ευρωπαϊκή λίστα ο Παναθηναϊκός θα δώσουν στην ομάδα διαφορετικά χαρακτηριστικά που θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί.
Για την κλήρωση με την Βικτόρια Πλζεν: «Μπορούμε να πούμε ότι είναι μια συμπαγής ομάδα. Γνωριζόμαστε πολύ καλά. Δεν έχουν χάσει ακόμα, μετρούν πολλές ισοπαλίες. Αυτό δείχνει ότι είναι σκληροτράχηλη ομάδα. Δυσκολευτήκαμε να φτιάξουμε φάσεις στο ΟΑΚΑ παρότι είχαμε τον έλεγχο. Αυτή είναι η κλήρωση, μια σκληροτράχηλη ομάδα, θα δούμε τι θα γίνει».
Για τις αδυναμίες της: «Σίγουρα πρέπει να έχουμε τον έλεγχο του παιχνιδιού για να πάρουμε θετικά αποτελέσματα. Είναι μια συμπαγής ομάδα, με τις νέες προσθήκες που θα έχουμε θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε περισσότερο τα αρνητικά της στοιχεία».