Europa League: Δείτε τα highlights των Παναθηναϊκός – Ρόμα και Λιόν – ΠΑΟΚ
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 30 Ιανουαρίου 2026, 01:08
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

Δείτε τα highlights των Παναθηναϊκός – Ρόμα και Λιόν – ΠΑΟΚ, για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ολοκληρώθηκε η League Phase του Europa League, με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό να έχουν από 12 βαθμούς. Ο «Δικέφαλος» λόγω διαφοράς τερμάτων είναι στην 17η θέση και οι «πράσινοι» στην 20η. Έτσι αμφότεροι θα παίξουν το πρώτο ματς της ενδιάμεσης φάσης στις έδρες τους.

Παρότι ο Παναθηναϊκός είχε σχεδόν τη μισή ομάδα εκτός και με πολλά νέα πρόσωπα στο βασικό σχήμα, αλλά και γεμάτος νεαρούς στον πάγκο, ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Ρόμα. Αποτέλεσμα που τους στέλνει στην 20η θέση και με πιθανούς αντιπάλους στην ενδιάμεση φάση τη Νότιγχαμ Φόρεστ ή την Βικτόρια Πλζεν.

Μολονότι το μυαλό ήταν στην Τούμπα και στα εφτά θύματα του τροχαίου στη Ρουμανία, ο ΠΑΟΚ έδωσε μεγάλη μάχη, παίζοντας από το πρώτο μέρος με δέκα παίκτες και λύγισε στο τέλος από τη Λιόν, η οποία νίκησε με 4-2. Στη 17η θέση ο «Δικέφαλος του Βορρά» και θα αντιμετωπίσει Ερυθρό Αστέρα ή Θέλτα στην ενδιάμεση φάση του Europa League.

Τα highlights του Παναθηναϊκός - Ρόμα

Τα highlights του Λιόν - ΠΑΟΚ



EUROPA LEAGUE
