Παναθηναϊκός – Ρόμα 1-1: Έμεινε όρθιος παρά τα πολλά προβλήματα

Με το μισό ρόστερ να μην είναι διαθέσιμο, οι «πράσινοι» στάθηκαν αξιοπρεπώς με τη Ρόμα – Με παίκτη λιγότερο απ’ το 15’ οι Ιταλοί – Σκόραρε ο Ταμπόρδα για το «τριφύλλι».

Η League Phase ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό να κρατά το κεφάλι ψηλά. Παρότι οι «πράσινοι» είχαν σχεδόν τη μισή ομάδα εκτός και με πολλά νέα πρόσωπα στο βασικό σχήμα, αλλά και γεμάτοι νεαρούς στον πάγκο, ήρθαν ισόπαλοι 1-1 με τη Ρόμα. Αποτέλεσμα που τους στέλνει στην 20η θέση και με πιθανούς αντιπάλους στην ενδιάμεση φάση τη Νότιγχαμ Φόρεστ ή την Βικτόρια Πλζεν.

Τα πολλά προβλήματα του «τριφυλλιού», ισορρόπησαν λόγω της αποβολής του Μαντσίνι στο 15’. Ο οποίος σωστά είδε την κόκκινη κάρτα καθώς έκανε φάουλ στον Πάντοβιτς που έβγαινε τετ α τετ.

Οι φάσεις στο ματς ήταν λιγοστές, τα γκολ προήλθαν από ατομικά λάθη, όμως αξιοσημείωτο για τους «πράσινους» ήταν πως σκόραρε ο Ταμπόρδα. Η Ρόμα αν και με 10, κατάφερε να ισοφαρίσει στην τελική ευθεία του ματς, μετά από λάθος γύρισμα του Κάτρη. Ο νεαρός ήταν άτυχος καθώς στο πρώτο ημίχρονο είχε δοκάρι.

Το φιλμ του αγώνα

1’ Στην αντεπίθεση η Ρόμα, ο Λαφόν όμως σταμάτησε τον Τσιμίκα.

7’ Μετά από λάθος στην άμυνα του Παναθηναϊκού, ο Μπακασέτας έκανε σημαντικό τάκλιν στην προσπάθεια του Πελεγκρίνι.

8’ Δύσκολο διώξιμο του Λαφόν, ο Πελεγκρίνι σουτ από τα όρια της περιοχής, μετά από κόντρα στον Ίνγκασον η μπάλα έφυγε κόρνερ.

13’ Ο Λαφόν έκανε το βολέ, ο Πάντοβιτς έφευγε τετ α τετ, ο Μαντσίνι τον ανέτρεψε. Ο διαιτητής αρχικά έβγαλε κίτρινη κάρτα, όμως το VAR τον ειδοποίησε να ελέγξει τη φάση και την αναβάθμισε σε κόκκινη.

16’ Κόρνερ από τον Μπακασέτα, διώξιμο των φιλοξενούμενων, ο Σιώπης σούταρε, χωρίς να απειλήσει ουσιαστικά.

22’ Ο Ζαρουρί βρήκε τον Πάλμερ-Μπράουν, η κεφαλιά του Αμερικανού πέρασε άουτ.

33’ Μετά από κόρνερ ο Μπακασέτας βρήκε τον Ζαρουρί, αλλά τον πρόλαβαν οι Ρωμαίοι και έδιωξαν σε κόρνερ.

37’ Δοκάρι για τον Παναθηναϊκό. Ο Κάτρης έγινε κάτοχος λίγο έξω απ’ την περιοχή, σούταρε δυνατά με την μπάλα να τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι, να χτυπά στο έδαφος και να απομακρύνεται.

57’ Ο Τσιμίκας έκανε τη σέντρα, ο Τσελίκ σούταρε στην κίνηση, με την μπάλα να φεύγει άουτ.

58’ Γκολ 1-0: Διπλό λάθος των παικτών της Ρόμα με την μπάλα να πηγαίνει προς τα πίσω, έγινε αποδέκτης ο Ταμπόρδα πλάγια στην περιοχή, «άδειασε» τον αντίπαλό του και πλάσαρε στα δίχτυα!

80’ Γκολ 1-1: Σέντρα από τα δεξιά για τη Ρόμα, ο Κάτρης προσπαθώντας να διώξει έστειλε την μπάλα προς τον Ζιολκόφσκι ο οποίος με κεφαλιά ισοφάρισε το ματς.

89’ Ωραία ενέργεια και σουτ με το αριστερό για τον Ζαρουρί, η μπάλα έφυγε λίγο άουτ.

90+4’ Σέντρα για τον Πάντοβιτς, δεν μπόρεσε ο Σέρβος να σταματήσει τη μπάλα για να απειλήσει.

Διαιτητής: Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα (Ισπανία)

Κίτρινες: 10’ Σιώπης – 76’ Πιτσίλι

Αποβολές: 15’ Μαντσίνι (απευθείας κόκκινη)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τουμπά (72’ Σκαρλατίδης), Κάτρης, Σιώπης (59’ Ρενάτο Σάντσες), Μπακασέτας, Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα (90’ Τερζής), Ζαρουρί, Πάντοβιτς.

ΡΟΜΑ (Τζανπιέρο Γκασπερίνι): Γκολίνι, Μαντσίνι, Ζιολκόφσκι, Τζιλάρντι, Τσελίκ (64’ Ρεντς), Πιτσίλι, Κριστάντε (64’ Φράνσα), Ελ Αϊναουί, Τσιμίκας (87’ Ανχελίνο), Σούλε (46’ Εντινγκά), Πελεγκρίνι (67’ Ντελά Ρόκα).