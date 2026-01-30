Europa League: Με Θέλτα ή Ερυθρό Αστέρα ο ΠΑΟΚ, με Νότιγχαμ ή Βικτόρα Πλζεν ο Παναθηναϊκός

Onsports Team

Στην 17η θέση τερμάτισε ο ΠΑΟΚ, στην 20η ο Παναθηναϊκός – Η τελική βαθμολογία και οι πιθανοί αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων – Πότε είναι η κλήρωση.

Ολοκληρώθηκε η League Phase του Europa League, με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό να έχουν από 12 βαθμούς. Ο «Δικέφαλος» λόγω διαφοράς τερμάτων είναι στην 17η θέση και οι «πράσινοι» στην 20η. Έτσι αμφότεροι θα παίξουν το πρώτο ματς της ενδιάμεσης φάσης στις έδρες τους.

Η κλήρωση της ενδιάμεσης φάσης θα πραγματοποιηθεί στη Νιόν της Ελβετίας την Παρασκευή (30/1) στις 14:00. Εκεί, Αθηναίοι και Θεσσαλονικείς θα διεκδικήσουν την είσοδό τους στους «16».

Ο ΠΑΟΚ θα κληθεί να αντιμετωπίσει μία εκ των Ερυθρό Αστέρα ή Θέλτα. Πρώτος αγώνας στις 19 Φεβρουαρίου στην Τούμπα, με τη ρεβάνς μία εβδομάδα μετά σε Βελιγράδι ή Βίγκο.

Σε περίπτωση πρόκρισης του ΠΑΟΚ, στους «16» θα αντιμετωπίσει μία εκ των Λιόν ή Άστον Βίλα. Πάλι με τον πρώτο αγώνα στην Τούμπα.

Ο Παναθηναϊκός τώρα, στα πλέι οφ θα παίξουν με Νότιγχαμ Φόρεστ ή Βικτόρια Πλζεν. Με την προτίμηση να είναι ξεκάθαρα με τους Τσέχους. Το πρώτο ματς στην Αθήνα στις 19 Φεβρουαρίου, η ρεβάνς μία εβδομάδα μετά σε Αγγλία ή Τσεχία.

Σε περίπτωση πρόκρισης του Παναθηναϊκού στους «16», θα κληθεί να αντιμετωπίσει είτε την Μίντιλαντ είτε την Μπέτις.

EUROPA LEAGUE – LEAGUE PHASE – 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Λιόν (Γαλλία)-ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) 4-2

(34' Ιμπέρ, 55' Μερά, 88' Κάραμπετς, 90'+3 Ροντρίγκες - 20' Γιακουμάκης, 69' Μεϊτέ)

Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ)-Ρόμα (Ιταλία) 1-1

(58' Ταμπόρδα - 80' Ζιολκόβσκι)

Άστον Βίλα (Αγγλία)-Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 3-2

(65' Ρότζερς, 76' Μινγκς, 87' Τζιμο-Αλόμπα - 31' Κονατέ, 49' Γέο)

Σέλτικ (Σκωτία)-Ουτρέχτη (Ολλανδία) 4-2

(6' Νιγκρεν, 10'αυτ. Βιργκεβερ, 19' πέν. Ένγκελς, 66' Τράστι - 44' Ντε Βιτ, 62' Μπλέικ)

Πόρτο (Πορτογαλία)-Ρέιντζερς (Σκωτία) 3-1

(27' Μόρα, 36' Μούρα, 41' αυτ. Φερνάντες - 6' Γκασάμα)

Βασιλεία (Ελβετία)-Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 0-1

(39' Πάνος)

Μίντιλαντ (Δανία)-Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 2-0

(49' Σιμσιρ, 74' Μπακ)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Θέλτα (Ισπανία) 1-1

(89' Μπρούνο Ντουάρτε - 87' Λόπες)

Στεάουα Β. (Ρουμανία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 1-1

(71' Τσισότι - 19' Γιούκσεκ)

Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία)-Μπράγκα (Πορτογαλία) 0-0

Γκενκ (Βέλγιο)-Μάλμε (Σουηδία) 2-1

(45' πέν. Χέιμανς, 82' Καρέτσας - 4' Αλί)

Λιλ (Γαλλία)-Φράιμπουργκ (Γερμανία) 1-0

(90'+2 πέν. Ζιρού)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπολόνια (Ιταλία) 0-3

(35' Ρόου, 47' Ορσολίνι, 90'+4 Πομπέγκα)

Νότιγχαμ Φ. (Αγγλία)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 4-0

(17' Ότβος, 21',55' Ιγκόρ Ζεσούς, 90' πέν. ΜακΑτι)

Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)-Νις (Γαλλία) 1-0

(42' Στάνιτς)

Μπέτις (Ισπανία)-Φέγενορντ (Ολλανδία) 2-1

(17' Άντονι, 32' Εζαλζουλί - 77' Τένγκστεντ)

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)-Μπραν (Νορβηγία) 1-0

(85' Κιτεϊσβίλι)

Στουτγκάρδη (Γερμανία)-Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)3-2

(6' Ούνταβ, 7' Ντεμίροβιτς, 90' Άντρες - 42' Γκίγκοβιτς, 57' Λοπέρ)

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Λιόν 21

2. Άστον Βίλα 21

3. Μίντιλαντ 19

4. Πόρτο 17

5. Ρεάλ Μπέτις 17

6. Μπράγκα 17

7. Φράιμπουργκ 17

8. Ρόμα 16

-------------------------

9. Γκενκ 16

10. Μπολόνια 15

11. Στουτγκάρδη 15

12. Φερεντσβάρος 15

13. Φόρεστ 14

14. Βικτόρια Πλζεν 14

15. Ερυθρός Αστέρας 14

16. Θέλτα 13

-------------------------

17. ΠΑΟΚ 12

18. Λιλ 12

19. Φενερμπαχτσέ 12

20. Παναθηναϊκός 12

21. Σέλτικ 11

22. Λουντογκόρετς 10

23. Ντιναμό 10

24. Μπραν 9

-------------------------

25. Γιουνγκ Μπόις 9

26. Στουρμ Γκρατς 7

27. Στεάουα Βουκ. 7

28. Γκ. Αχέντ Ιγκλς 7

29. Φέγενορντ 6

30. Βασιλεία 6

31. Σάλτσμπουργκ 6

32. Ρέιντζερς 4

33. Νις 3

34. Ουτρέχτη 1

35. Μάλμε 1

36. Μακάμπι Τελ Αβίβ 1