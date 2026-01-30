Europa League: Με Θέλτα ή Ερυθρό Αστέρα ο ΠΑΟΚ, με Νότιγχαμ ή Βικτόρα Πλζεν ο Παναθηναϊκός
Στην 17η θέση τερμάτισε ο ΠΑΟΚ, στην 20η ο Παναθηναϊκός – Η τελική βαθμολογία και οι πιθανοί αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων – Πότε είναι η κλήρωση.
Ολοκληρώθηκε η League Phase του Europa League, με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό να έχουν από 12 βαθμούς. Ο «Δικέφαλος» λόγω διαφοράς τερμάτων είναι στην 17η θέση και οι «πράσινοι» στην 20η. Έτσι αμφότεροι θα παίξουν το πρώτο ματς της ενδιάμεσης φάσης στις έδρες τους.
Η κλήρωση της ενδιάμεσης φάσης θα πραγματοποιηθεί στη Νιόν της Ελβετίας την Παρασκευή (30/1) στις 14:00. Εκεί, Αθηναίοι και Θεσσαλονικείς θα διεκδικήσουν την είσοδό τους στους «16».
Ο ΠΑΟΚ θα κληθεί να αντιμετωπίσει μία εκ των Ερυθρό Αστέρα ή Θέλτα. Πρώτος αγώνας στις 19 Φεβρουαρίου στην Τούμπα, με τη ρεβάνς μία εβδομάδα μετά σε Βελιγράδι ή Βίγκο.
Σε περίπτωση πρόκρισης του ΠΑΟΚ, στους «16» θα αντιμετωπίσει μία εκ των Λιόν ή Άστον Βίλα. Πάλι με τον πρώτο αγώνα στην Τούμπα.
Ο Παναθηναϊκός τώρα, στα πλέι οφ θα παίξουν με Νότιγχαμ Φόρεστ ή Βικτόρια Πλζεν. Με την προτίμηση να είναι ξεκάθαρα με τους Τσέχους. Το πρώτο ματς στην Αθήνα στις 19 Φεβρουαρίου, η ρεβάνς μία εβδομάδα μετά σε Αγγλία ή Τσεχία.
Σε περίπτωση πρόκρισης του Παναθηναϊκού στους «16», θα κληθεί να αντιμετωπίσει είτε την Μίντιλαντ είτε την Μπέτις.
EUROPA LEAGUE – LEAGUE PHASE – 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Λιόν (Γαλλία)-ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) 4-2
(34' Ιμπέρ, 55' Μερά, 88' Κάραμπετς, 90'+3 Ροντρίγκες - 20' Γιακουμάκης, 69' Μεϊτέ)
Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ)-Ρόμα (Ιταλία) 1-1
(58' Ταμπόρδα - 80' Ζιολκόβσκι)
Άστον Βίλα (Αγγλία)-Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 3-2
(65' Ρότζερς, 76' Μινγκς, 87' Τζιμο-Αλόμπα - 31' Κονατέ, 49' Γέο)
Σέλτικ (Σκωτία)-Ουτρέχτη (Ολλανδία) 4-2
(6' Νιγκρεν, 10'αυτ. Βιργκεβερ, 19' πέν. Ένγκελς, 66' Τράστι - 44' Ντε Βιτ, 62' Μπλέικ)
Πόρτο (Πορτογαλία)-Ρέιντζερς (Σκωτία) 3-1
(27' Μόρα, 36' Μούρα, 41' αυτ. Φερνάντες - 6' Γκασάμα)
Βασιλεία (Ελβετία)-Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 0-1
(39' Πάνος)
Μίντιλαντ (Δανία)-Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 2-0
(49' Σιμσιρ, 74' Μπακ)
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Θέλτα (Ισπανία) 1-1
(89' Μπρούνο Ντουάρτε - 87' Λόπες)
Στεάουα Β. (Ρουμανία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 1-1
(71' Τσισότι - 19' Γιούκσεκ)
Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία)-Μπράγκα (Πορτογαλία) 0-0
Γκενκ (Βέλγιο)-Μάλμε (Σουηδία) 2-1
(45' πέν. Χέιμανς, 82' Καρέτσας - 4' Αλί)
Λιλ (Γαλλία)-Φράιμπουργκ (Γερμανία) 1-0
(90'+2 πέν. Ζιρού)
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπολόνια (Ιταλία) 0-3
(35' Ρόου, 47' Ορσολίνι, 90'+4 Πομπέγκα)
Νότιγχαμ Φ. (Αγγλία)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 4-0
(17' Ότβος, 21',55' Ιγκόρ Ζεσούς, 90' πέν. ΜακΑτι)
Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)-Νις (Γαλλία) 1-0
(42' Στάνιτς)
Μπέτις (Ισπανία)-Φέγενορντ (Ολλανδία) 2-1
(17' Άντονι, 32' Εζαλζουλί - 77' Τένγκστεντ)
Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)-Μπραν (Νορβηγία) 1-0
(85' Κιτεϊσβίλι)
Στουτγκάρδη (Γερμανία)-Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)3-2
(6' Ούνταβ, 7' Ντεμίροβιτς, 90' Άντρες - 42' Γκίγκοβιτς, 57' Λοπέρ)
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Λιόν 21
2. Άστον Βίλα 21
3. Μίντιλαντ 19
4. Πόρτο 17
5. Ρεάλ Μπέτις 17
6. Μπράγκα 17
7. Φράιμπουργκ 17
8. Ρόμα 16
-------------------------
9. Γκενκ 16
10. Μπολόνια 15
11. Στουτγκάρδη 15
12. Φερεντσβάρος 15
13. Φόρεστ 14
14. Βικτόρια Πλζεν 14
15. Ερυθρός Αστέρας 14
16. Θέλτα 13
-------------------------
17. ΠΑΟΚ 12
18. Λιλ 12
19. Φενερμπαχτσέ 12
20. Παναθηναϊκός 12
21. Σέλτικ 11
22. Λουντογκόρετς 10
23. Ντιναμό 10
24. Μπραν 9
-------------------------
25. Γιουνγκ Μπόις 9
26. Στουρμ Γκρατς 7
27. Στεάουα Βουκ. 7
28. Γκ. Αχέντ Ιγκλς 7
29. Φέγενορντ 6
30. Βασιλεία 6
31. Σάλτσμπουργκ 6
32. Ρέιντζερς 4
33. Νις 3
34. Ουτρέχτη 1
35. Μάλμε 1
36. Μακάμπι Τελ Αβίβ 1